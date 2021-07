Ferragosto 2021 si avvicina. Dove andare per spendere poco è il quesito che molti di noi iniziano a porsi. Le tanto agognate vacanze estive sono ormai arrivate e non vediamo l’ora di scappare dall’afa della città per goderci tanto mare e divertimento. Se ancora non hai prenotato nulla e il tuo budget non è altissimo, non preoccuparti: esistono tantissime mete low cost sia in Italia che all’Estero adatte ad ogni tipo di esigenza. Dove andare a Ferragosto 2021 senza spendere un capitale (e Covid permettendo)? Continua a leggere!

Ferragosto 2021: dove andare senza spendere un capitale

Iniziamo col dire che, se vuoi scovare una delle effettive mete low cost per Ferragosto devi abbandonare l’idea di stenderti a prendere il sole sulle spiagge di Rimini o Forte dei Marmi. Le destinazioni economiche per la settimana di Ferragosto non le comprendono. Ma ciò non vuol dure che tu non possa godere di una vacanza altrettanto divertente altrove.

Ferragosto 2021: mete low cost

Ancora non sai dove trascorrere il prossimo Ferragosto? Tra queste mete low cost troverai sicuramente quella che faccia al caso tuo ma ricorda: informati bene preventivamente sulle normative anti Covid vigenti. Molti comuni eventi potrebbero non essere in programma.

Isola di Capo Rizzuto . si trova in Calabria e si affaccia sul Mar Ionio. Le sue spiagge incontaminate ti attendono con la loro sabbia fine e dorata. Sì, è vero, le sue coste accontentano tutti i gusti. Sono un alternarsi di calette, lidi e fondali meravigliosi. Ma non troverai solo spiaggia: visita i suoi castelli, le antiche chiese ed i reperti archeologici.

Vieste . Si trova lungo le coste del Parco Nazionale del Gargano, e reca in se' mare e natura regalando, a chi voglia visitarla, la possibilità di escursioni immersi nella natura e trekking nel parco.

Tenerife : è il luogo ideale tutto l'anno ma ad Agosto, ovviamente, il turismo è molto più intenso. Tenerife offre natura, belle città e spiagge incantevoli.

Ostia : è la meta preferita dai romanzi e dai laziali in generale. Offre larghe spiagge e numerosi locali in cui è possibile scatenarsi tra musica e schiuma party.

Malta : l'isola è raggiungibile con l'aereo in meno di due ore con voli low cost. Per Ferragosto sono in genere in programma numerose feste (informati sulle attuali normative Covid) nelle principali discoteche e club della zona.

Spalato . Si trova in Croazia, ed è la seconda città dello Stato. Qui è possibile fare una lunga serie di esperienze tra spiagge, villaggi, sport e buon cibo. L'accoglienza è veramente impeccabile.

Riva del Garda : è il paese che sorge sulle sponde del Lago di Garda. Da tradizione, il 15 Agosto è prevista la celebre processione votiva di Santa Maria Assunta, seguita da una lunga serie di eventi e concerti.

Gallipoli : è una delle mete preferite dai giovani. E' situata lungo la costa occidentale del Salento e a Ferragosto, moltissimi locali, sia sulla spiaggia che in città, organizzano cocktail party e serate a tema.

Porto : è una suggestiva città del Portogallo che si affaccia sul fiume Dureo. In occasione del 15 Agosto la città si anima con eventi culturali e manifestazioni musicali da non perdere.

Lignano Sabbiadoro : è un comune friuliano nominato Bandiera Blu dell'Adriatico. Per Ferragosto la città offre l'imperdibile spettacolo pirotecnico, oltre a feste in ogni angolo della città.

Dubrovnik: è una città della Croazia situata lungo l'affascinante costa dalmata. A Ferragosto , perlomeno in epoca pre Covid – si svolge il celebre Dubrovnik Summer Festival.

