Festival del Cinema di Venezia 2021: date

La 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia andrà in scena dall’1 all’11 settembre di quest’anno. Il regista sudcoreano Bong Joon Ho è stato nominato presidente della giuria, così per la prima volta un regista sudcoreano viene scelto come presidente al Lido. Biglietti e abbonamenti per la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica saranno in vendita presumibilmente intorno alla metà di agosto. I biglietti si potranno comprare online sul sito www.labiennale.org e presso le biglietterie presenti nella cittadella del cinema al Lido, a Ca’ Giustinian a Venezia, o nei rivenditori VeneziaUnica abilitati a partire dal giorno prima dello spettacolo. I ticket ridotti sono validi per i titolari di CartaFRECCIA con biglietto Frecciargento / Frecciabianca / Frecciarossa con destinazione Venezia e data di viaggio antecedente al massimo 3 giorni la data di visita, possessori di abbonamento di Trasporto Regionale Trenitalia annuale o mensile sui treni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Festival del Cinema di Venezia 2021: madrina

Serena Rossi sarà la madrina della manifestazione eaprirà la Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 1 settembre 2021, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, quando verranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. Roberto Benigni invece sarà il Leone d’oro alla carriera: ad annunciarlo è stata la Biennale lo scorso 19 aprile. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera. “Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine – ha dichiarato lo stesso Benigni – È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.

Festival del Cinema di Venezia 2021: come arrivare

Ecco tutte le modalità per arrivare a Venezia: