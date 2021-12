Cinema: le sorprese di Dicembre 2021

Siete pronti a scoprire cosa esce al cinema a Dicembre 2021? L’inverno è la stagione perfetta per chiudersi nella sala cinematografica con le luci basse, una comoda poltrona, l’aria calda, un pacco di popcorn e una bibita tra le mani! L’atmosfera che si respira nei cinema trasmette serenità e calma, non si corre da una parte all’altra, si sta fermi, seduti, in silenzio e concentrati a guardare il film. E’ proprio un momento di relax. Siamo convinti che anche voi abbiate questo bisogno di relax per staccare la mente dai soliti pensieri quotidiani e, quasi sicuramente, non sarete andati a cercare i film in uscita. Non temete, noi li abbiamo raccolti per voi, dovete solo scegliere il cinema più vicino a voi, disdire altri appuntamenti presi e avere un amico con cui condividere questo momento. Una bella pizza e via con uno de film che abbiamo elencato qui sotto!

Cinema, Dicembre 2021: quali sono i film in uscita

Non state più nella pelle perché volete scoprire tutte le uscite al cinema? Partiamo subito:

7 dicembre:

Mollo tutto e apro un chiringuito

Nimby

Sull’isola di Bergman

8 dicembre:

Don’t Look Up

Lizzy e Red

Nowhere Special – Una storia d’amore

9 dicembre:

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Harry Potter e la pietra filosofale

Umami – Il quinto sapore

Verso la notte

13 dicembre:

Altri padri

Caterina Caselli – Una vita, cento vite

I fratelli De Filippo

15 dicembre:

Spider-Man: No Way Home

16 dicembre:

Diabolik

House of Gucci

One Second

Chi ha incastrato Babbo Natale?

23 dicembre:

Il capo perfetto

Il discorso perfetto

Sing 2: Sempre più forte

West Side Story

25 dicembre:

7 donne e un mistero

30 dicembre:

Illusioni perdute

La Befana vien di notte 2 – Le origini

Cinema, Dicembre 2021: le regole anti covid

Nonostante la riapertura dei cinema, ci sono delle regole e delle norme di comportamento da seguire in sala. Vi spieghiamo quindi come funziona l’esperienza in sala secondo le regole anti covid: è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, che copre naso e bocca, all’interno del cinema e durante l’intera visione del film ed è obbligatorio avere il green pass valido. Si consiglia inoltre di pagare con la carta o online e di igienizzarsi spesso le mani.

