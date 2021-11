House of Gucci: uscita

Per tutti gli amanti del cinema e dei film, è in arrivo nelle sale un nuovo esilarante film intitolato “House of Gucci”. E’ un film di genere giallo-drammatico ed è prodotto dal regista, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico Ridley Scott. Ma quando è prevista l’uscita? Il film, essendo di produzione americana, uscirà prima il 24 Novembre 2021 con United Artists negli Stati Uniti d’America. Il 16 Dicembre 2021 sarà invece distribuito nei cinema in Italia da Eagle Pictures.

House of Gucci: trama

Siete curiosi di sapere la trama e il cast del nuovo film? Continuate a leggere. Il film è ambientato nel 1995. Gli eventi sono incentrati sulle dinamiche, sulle sofferenze, sulle problematiche che riguardano la famiglia Gucci. In particolare la trama si incentra sul 27 marzo del1995 quando Patrizia Reggiani uccise il marito Maurizio Gucci: un ricco imprenditore e presidente della casa e del marchio di moda Gucci.

House of Gucci: cast

Dopo aver visto la trama che ha già appassionato milioni e milioni di persone, una delle notizie che ci ha colpito ancora di più, è quella sugli attori presenti nel cast. Ritroviamo personaggi famosi già conosciuti e molto amati dal pubblico. Ma quindi chi fa parte del cast del nuovissimo film “House of Gucci”? Ecco a voi l’elenco:

Lady Gaga: nei panni di Patrizia Reggiani;

nei panni di Patrizia Reggiani; Adam Driver: nei panni di Maurizio Gucci;

nei panni di Maurizio Gucci; Jared Leto: nei panni di Paolo Gucci;

nei panni di Paolo Gucci; Jeremy Irons: nei panni di Rodolfo Gucci;

nei panni di Rodolfo Gucci; Salma Hayek: nei panni di Giuseppina Auriemma;

nei panni di Giuseppina Auriemma; Al Pacino: nei panni di Aldo Gucci;

nei panni di Aldo Gucci; Jack Huston: nei panni di Domenico De Sole;

nei panni di Domenico De Sole; Reeve Carney: nei panni di Tom Ford;

nei panni di Tom Ford; Camille Cottin: nei panni di Paola Franchi;

nei panni di Paola Franchi; Mădălina Diana Ghenea: nei panni di Sophia Loren;

nei panni di Sophia Loren; Mehdi Nebbou: nei panni di Said;

nei panni di Said; Miloud Mourad Benamara: nei panni di Omar;

nei panni di Omar; Livio Beshir: nei panni di Stall Street Holder.

Noi non vediamo l’ora di vederlo, e voi?