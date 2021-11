L’unico modo per rendere ancora più piacevole una giornata trascorsa in casa nel mese di dicembre è guardare i migliori film romantici di Natale, magari con qualcuno a cui tieni, sia esso la tua metà, i tuoi amici o anche solo il tuo cane! I film di Natale romantici americani, è indubbio, hanno una marcia in più. Nel migliore dei casi si tratta di pellicole che fondono risate, momenti di riflessione e magari fanno scendere anche una lacrimiccia. Te ne consigliamo 10 da non perdere e da guardare su Youtube, Netflix o le altre piattaforme di streaming.

Film di Natale romantici, i migliori

Persino una persona che non crede nel Natale dovrà ammettere che a dicembre si respira un’atmosfera speciale: saranno le luci colorate, il freddo pungente, la famiglia che si riunisce, o i regali sotto l’albero, ma in generale il cuore è più propenso a lasciare entrare sentimenti positivi (è vero, c’è anche un’impennata tremenda del tasso di suicidi, ma si tratta di un altro discorso). Ci vuole davvero poco per credere a due personaggi che si incontrano all’improvviso e decidono di darsi una chance a vicenda, oppure a rocambolesche richieste di perdono o riconquiste dell’ultimo minuto. Ecco allora la nostra lista dei migliori film di Natale romantici in cui tutto pare possibile.

Film di Natale romantici, quelli da vedere assolutamente

Vediamo allora quali sono i migliori film di Natale romantici che non possiamo perderci assolutamente:

Love Actually (2003) Ci sono i differenti aspetti dell’amore al centro di questa commedia romantica antologica britannica, i cui personaggi passano da una storia dall’altra come protagonisti o figure secondarie. Si va dal migliore amico che si innamora della moglie al rapporto tra un cantante e il suo manager, a un padre vedovo che cerca di dare i giusti consigli amorosi al figlio, alle prese con la prima cotta, fino a un viaggio in America per trovare il vero amore. Scopri d più: Love Actually: 5 buoni motivi per rivederlo L’amore non va in vacanza (2006) Cambiare casa e continente può aiutare a trovare il vero amore? È quanto capita a Natale a Iris e Amanda, due donne che tramite un sito decidono di trascorrere le feste a casa dell’altra per dimenticare i propri dolori: entrambe incontreranno inaspettatamente una persona molto interessante in terra straniera. Un amore tutto suo (1995) Potreste mai sposare una persona solo perché sembra essere la cosa giusta per i suoi parenti? È quanto succede a Lucy, una donna che il giorno di Natale salva la vita a Pete, l’uomo di cui è innamorata segretamente. Questi però cade in coma, e quando la sua famiglia lo va a trovare scambia Lucy per la sua fidanzata. La situazione si complicherà quando Lucy inizierà a nutrire dei sentimenti per Jack, il fratello di Pete, proprio mentre questi ha deciso di risvegliarsi. 12 volte Natale (2011) Per alcune persone rivivere ogni giorno la festa del Natale potrebbe essere un incubo a occhi aperti. Non è così per la protagonista Kate, una ragazza a cui viene concesso di ripetere la vigilia per dodici volte: divisa tra il desiderio di riconquistare il suo ex e la possibilità di un appuntamento al buio dalle notevoli potenzialità, Kate dovrà prendere qualche rischio e imparare a fidarsi dei suoi sentimenti. Edward mani di forbice (1990) Non è solamente una storia d’amore, ma non si può negare che tra i film con un’atmosfera natalizia questa piccola gemma di Tim Burton regali degli attimi strazianti di grande impatto. È infatti impossibile restare indifferenti alla sofferta relazione impossibile che prova a nascere tra il freak interpretato da Johnny Depp e la ragazza dal cuore d’oro che diventa la sua protettrice e che ha le fattezze di Winona Ryder. Solo amici (2005) Un giovane nerd in sovrappeso è da tempo innamorato della propria migliore amica, ma la sua dichiarazione ai tempi del college finisce malissimo e lui giura vendetta. Dieci anni dopo è diventato un donnaiolo di successo, ma per un incidente è costretto a fermarsi nella sua città natale. Qui incontrerà nuovamente la donna dei suoi sogni, e potrà risolvere quella questione rimasta sospesa per dieci anni. Family Man (2000) Interpretato da Nicolas Cage, è la storia di un uomo d’affari super impegnato che scopre come vive l’altra metà quando si sveglia a Natale e scopre di avere una moglie e dei figli invece delle comodità del suo stile di vita da scapolo. La neve nel cuore (2005) Commedia sentimentale diretta da Thomas Bezucha, con Diane Keaton e Sarah Jessica Parker. La trama? Una giovane donna in carriera, Meredith Morton (alias Sarah Jessica Parker), viene presentata alla famiglia di Everett Stone, suo promesso sposo. Il tutto, in occasione delle feste di Natale. Scoprirà quanto possa essere difficile incontrare i genitori di lui. Il diario di Bridget Jones E’ un cult. Colin Firth, Hugh Grant e Renée Zellweger recitano in una classica commedia romantica che presenta una delle migliori scene del primo bacio di tutti i tempi (oltre che improbabili maglioni di Natale). Bridget ha 32 anni e decide che è il momento giusto per prendere in mano la propria vita. Inizia a scrivere un romanzo al quale affida i suoi segreti e le sue impressioni su praticamente tutto: sesso, uomini, lavoro. Come finirà? Last Christmas (2019) Questo film ha come protagonista Emilia Clarke nei panni di un elfo del negozio di Natale che trova un uomo che sembra troppo bello per essere vero. Kate è una ragazza sarcastica, egoista e dalla lingua tagliente che lavora come elfo in un negozio di Natale aperto tutto l’anno. E’ da qui che inizia la storia.

Film di Natale, la lista completa

Cosa c’è di meglio di un bel film al calduccio mentre fuori imperversa il gelo? Ecco qualche suggerimento se ti piacciono i film di Natale:

(Foto: L’amore non va in vacanza, courtesy of Columbia Pictures)