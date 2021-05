Finale Amici 2021: cosa sapere

E anche questa edizione del talent di Maria de Filippi sta giungendo al termine. La finale di Amici 2021 è quasi pronta a proclamare il nome del vincitore che solleverà la coppa al cielo come, in questi anni, hanno fatto tutti i vincitori. Alcuni di loro hanno avuto, e continuano ad avere, una meravigliosa carriera; altri, purtroppo, non sono riusciti a raggiungere il successo ma hanno vissuto comunque dei momenti di gloria. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, andiamo a scoprire come si svolgerà la finale e qual è il regolamento.

Leggi anche: Amici 2021 Serale: concorrenti e squadre

Finale Amici 2021: come si svolgerà

Tra qualche giorno si terrà la sfida delle sfide, quella che decreterà il vincitore di questa edizione di Amici di Maria de Filippi. Come ogni anno, a pochi giorni dalla messa in onda, vengono forniti dei dettagli e delle piccole anticipazioni su come si svolgerà la finale della gara che spesso sono soggetti a critiche. Noi, però, le critiche le lasciamo agli altri, vogliamo solo vedere i talenti esibirsi e votare per il migliore. Intanto possiamo dirvi che i finalisti selezionati nelle puntate precedenti si contenderanno la gara finale, a sua volta divisa in diverse manches. Questa manches saranno valutate per il 50% dal pubblico a casa e per il restante 50% dalla giuria tecnica in studio.

Finale Amici 2021: il regolamento

E ora veniamo a noi, ecco il regolamento previsto per la finale: alcune gare si svolgeranno solamente con la valutazione del pubblico a casa, mentre altre esclusivamente dai giudici tecnici. Infine nella manches finale i due concorrenti rimasti che si esibiranno verranno votati soltanto dal pubblico tramite televoto. Come si evince è il pubbico da casa, come ogni anno, ad avere l’ultima parola ed è proprio nei televotanti da casa che confidiamo! Che vinca il migliore!

Non perderti: