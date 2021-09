Oggi, 22 settembre, inizia ufficialmente l’autunno: per questo abbiamo pensato di raccogliere alcune tra le più belle frasi che lo riguardano. Che bisogno abbiamo di frasi sull’autunno? Se ti fermi un attimo a pensare, potresti trarre una sferzata di energia per passare dall’estate alla nuova stagione. E cosa, più di citazioni ispiratrici che possono venire da poeti, canzoni e grandi personaggi, possono fare al caso tuo? Di seguito ne abbiamo raccolte diverse per te: tante frasi per motivarti o, semplicemente, per invitarti alla riflessione. Buona lettura!

Frasi sull’autunno in inglese

A fallen leaf is nothing more than a summer’s wave goodbye.

And all the lives we ever lived and all the lives to be are full of trees and changing leaves. Virginia Woolf

Everyone must take time to sit and watch the leaves turn. Elizabeth Lawrence

Is this not a true autumn day? Just the still melancholy that I love – that makes life and nature harmonize. George Eliot

How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days. John Burrows

Frasi sulla bellezza dell’autunno

“L’autunno è una seconda primavera , dove ogni foglia è un fiore .” Albert Camus

“Sono così felice di vivere in un mondo in cui ci sono gli ottobre”. LM Montgomery, Anna dai capelli rossi

“L’autunno porta in tasca più oro di tutte le altre stagioni.” Jim Bishop

“C’è qualcosa di incredibilmente nostalgico e significativo nella caduta annuale delle foglie autunnali”. – Joe L. Wheeler “

“ Chi pensa che le foglie cadute siano morte non le ha mai viste ballare in una giornata ventosa.” – Shira Tamir

“L’autunno è gioioso e dolce come una fine prematura.” – Remy de Gourmont

“L’autunno è la stagione più dolce e ciò che perdiamo nei fiori lo guadagniamo più che nei frutti”. – Samuel Butler

“Due suoni dell’autunno sono inconfondibili… il frettoloso fruscio delle foglie croccanti soffiate lungo la strada da una raffica di vento, e il mormorio di uno stormo di oche in migrazione.” – Hal Borland

Canzoni sull’autunno

“Autumn in New York” by Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

“Wake Me Up When September Ends” by Green Day

“Harvest Moon” by Neil Young

“Leaves That Are Green” by Simon & Garfunkel

“November Rain” by Guns N’ Roses

Le frasi dei poeti sull’autunno

“Ti aspettavi di essere triste in autunno. Una parte di te moriva ogni anno quando le foglie cadevano dagli alberi e i loro rami erano spogli contro il vento e la fredda luce invernale. Ma sapevi che ci sarebbe sempre stata la primavera, come sapevi che il fiume sarebbe tornato a scorrere dopo essere stato gelato. Quando le piogge fredde continuavano e uccidevano la primavera, era come se un giovane morisse senza motivo”. Ernest Hemingway

“Nessuna bellezza primaverile o estiva ha tanta grazia come ho visto in un viso autunnale.” John Donne, The Complete Poetry and Selected Prose

“Autunno… l’ultimo, più adorabile sorriso dell’anno.” John Howard Bryant

“Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole autunnale rimanendo in casa.” Nathaniel Hawthorne, I quaderni americani

“Ascolta! Si alza il vento e l’aria è selvaggia di foglie, abbiamo avuto le nostre sere d’estate, ora per le vigilie di ottobre! – Humbert Wolfe

“E tutto in una volta, l’estate è crollata nell’autunno” – Oscar Wilde

