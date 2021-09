Come vestirsi in autunno: gli outfit migliori per ragazza

E’ difficile separarsi dai capi estivi ma, con l’avvicinarsi dell’autunno, non possiamo fare a meno di entusiasmarci per le nuove idee di outfit e le opportunità di stratificazione che la nuova stagione porta con sé. Dai blazer ai capispalla, dalle felpe ai cardigan, c’è molto con cui giocare. Che tu sia una ragazza o una giovane donna, se sei in cerca di idee su come vestirti in autunno lasciati ispirare dalle nostre idee sui look autunnali più utili ed alla moda.

Come vestirsi in autunno, outfit per le ragazze

L’autunno non è ancora abbastanza freddo, ma non è più così caldo da indossare dei pantaloncini corti. Inoltre, se l’inverno è caratterizzato da toni freddi per antonomasia, in autunno sono quelli caldi, dal panna al marrone passando per l’arancione, a dilagare. Tra le tendenze autunnali in fatto di moda alle quali puoi ispirarti, eccone alcune tra le più gettonate.

Maglione e Salopette . Un classico che viene direttamente dagli anni Novanta. Basta indossare una salopette in stile vintage su una t-shirt a girocollo bianca – o a righe – e abbinarla a delle sneakers.

. Un classico che viene direttamente dagli anni Novanta. Basta indossare una salopette in stile vintage su una t-shirt a girocollo bianca – o a righe – e abbinarla a delle sneakers. Tuta sportiva . Da un paio di anni dilagano e non smetteranno tanto presto di essere le nostre migliori alleate durante le stagioni più fredde. Opta per colori audaci e motivi particolari ed escici senza problemi.

. Da un paio di anni dilagano e non smetteranno tanto presto di essere le nostre migliori alleate durante le stagioni più fredde. Opta per colori audaci e motivi particolari ed escici senza problemi. Top stile impero . Se sei stanca di crop top e body, i top in stile impero rappresentano un’opzione comoda ma elegante.

. Se sei stanca di crop top e body, i top in stile impero rappresentano un’opzione comoda ma elegante. Blazer oversize . Se ti piace osare con un look business-chic, procurati un blazer leggermente oversize e indossalo sopra una maglietta (anche una comunissima t-shirt bianca).

. Se ti piace osare con un look business-chic, procurati un blazer leggermente oversize e indossalo sopra una maglietta (anche una comunissima t-shirt bianca). Maglione con stampa animalier . E’ il capo che non può mancare nel tuo guardaroba. Puoi abbinarlo a dei leggings in ecopelle e degli stivaletti beige o anche solo a dei pantaloni neri e delle francesine.

. E’ il capo che non può mancare nel tuo guardaroba. Puoi abbinarlo a dei leggings in ecopelle e degli stivaletti beige o anche solo a dei pantaloni neri e delle francesine. Gonna midi fantasia . Una gonna svolazzante è un’ottima alternativa al look da leggings e maglione che vediamo ovunque in autunno. Inoltre, è di tendenza! Indossala con un top tinta unita e degli stivaletti.

. Una gonna svolazzante è un’ottima alternativa al look da leggings e maglione che vediamo ovunque in autunno. Inoltre, è di tendenza! Indossala con un top tinta unita e degli stivaletti. Chiodo e gonna a pieghe . Un perfetto look street style? Abbina un dolcevita con una gonna midi a pieghe e metti sopra una giacca di pelle (o anche un semplice giubbino di jeans).

. Un perfetto look street style? Abbina un dolcevita con una gonna midi a pieghe e metti sopra una giacca di pelle (o anche un semplice giubbino di jeans). Felpa e jeans. Outfit ideale nelle giornate leggermente fredde, può andare a sostituire il classico blazer. Completa il look a dei jeans attillati – magari strappati – e delle scarpe da ginnastica bianche.

Bene, speriamo che come vestirsi in autunno per te non sia più un problema. Adesso non ti resta che sbizzarrirti!

