C’è un binomio più perfetto di autunno e amore? Probabilmente no. O almeno non se pensiamo a quanto i film d’amore da vedere in autunno possano essere distensivi. Le storie di passione si vivono in estate – e d’altro canto tra centimetri di pelle scoperti, caldo afoso, gocce di sudore e via dicendo come si può resistere? – ma i veri romantici sanno che l’amore, quello destinato a durare, ha un sapore tutto autunnale.

Qual è il più bel film d’amore? Impossibile dirlo, ma se la tua domanda è “Che film di amore romantico mi consigliate?” allora non possiamo che suggerirti alcuni di quelli che non passeranno mai di moda. Tra cult e non, si tratta di film d’amore che meritano veramente.

Ed allora: le foglie degli alberi iniziano a ingiallire, le giornate si fanno più fredde e più corte ma senza l’asprezza dell’inverno, e si è naturalmente spinti a stare più vicini. Romantici all’appello: vi suggeriamo una lunga lista di film romantici da vedere in autunno. Buona visione!

Film d’amore da vedere ogni autunno

Se avete un disperato bisogno di titoli di film capaci di farvi venire voglia di zucche, maglioni accoglienti, passeggiate romantiche e, naturalmente, trovare l’amore della vostra vita, date un’occhiata a quelli in questa lista!

Love Story . E’ la storia d’amore per antonomasia. Lui, un ragazzo bello, ambizioso e ricco. Lei, una ragazza impertinente, intelligente e della classe operaia. L’amore tra i due è inevitabile. Il film si svolge durante il semestre autunnale all’Università di Harvard. Qui, Jenny e Oliver, si incontrano e si innamorano. Se stai cercando un classico per far risaltare la nostalgia che accompagna l’autunno, questo è il tuo film.

Harry ti presento Sally . E' un cult che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, se non altro per provare l'imbarazzo della scena clou dell'intero film. Interpretato da Meg Ryan e Billy Crystal, in Harry ti presento Sally c'è tutto quello che serve ad una brillante commedia romantica . Se ti sei mai chiesto se "uomini e donne possono mai essere davvero solo amici?", non puoi perdertelo.

C'è posta per te. No, non è il titolo della trasmissione di Maria De Filippi. Scritto da Nora Ephron – la stessa di Harry ti presento Sally – mette insieme la città di New York e, a farle da sfondo, proprio l'autunno. Battute spiritose e interessi amorosi percorrono la pellicola. Con Tom Hanks e Meg Ryan, vale la pena vederlo.

Monna Lisa Smile . Lei è un'insegnante bohémien di storia dell'arte che si trasferisce presso la prestigiosa scuola femminile Wellesley College. Ricca di colori autunnali e fascino, Katherine Watson – così si chiama – sfida le nozioni dei suoi studenti degli anni '50 sulla natura dell'arte e anche sul loro scopo dopo il college. Alla fine, il cambiamento sarà inevitabile anche per lei.

Autumn in New York . Sì, ci piace vincere facile. Ancora New York, ancora autunno, ma questa volta a interpretare le due metà di una insolita coppia sono un uomo sulla quarantina (Richard Gere) e una donna sulla ventina (Winona Ryder). Probabilmente la trama non ha la stessa frizzantezza delle precedenti, ma se sei in vena di immergerti in una storia d'amore drammatica e tortuosa, dagli una possibilità.

Juno . E' tra i film romantici da Oscar . Se non ne hai mai sentito parlare, Juno racconta la storia di una gravidanza adolescenziale costellata da un amore in erba e da relazioni genitoriali. Il film ha ricevuto grandi consensi vincendo – come anticipato – anche l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Se non l'hai visto, dovresti assolutamente farlo. Se lo hai già fatto, rivedilo, non stanca mai.

Il meraviglioso mondo di Amelie . Segui l'immaginazione di Amelie e le interazioni del mondo reale con le persone bizzarre che incontra nella sua vita quotidiana a Parigi. Il film è una sorta di inno all'innocenza e all'originalità che ti porterà a vedere il mondo con altri occhi. Vale la pena vederlo solo per la colonna sonora e la direzione artistica.

Il lato positivo. Non c’è molto da dire: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro e Julia Styles ne compongono il cast. La storia è originale: racconta le vicende di un uomo con disturbo bipolare che, mentre cerca di riconquistare la sua ex moglie, incontra qualcuno che gli sconvolgerà la vita. Il punto forte del film? Abbina momenti esilaranti ad altri veramente strazianti. Jennifer Lawrence ha vinto un Oscar per il suo ruolo. Super consigliato.

Photo di Gawain78, Copyrighted, Collegamento