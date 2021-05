Friends Reunion: in arrivo l’espisodio speciale

Ci siamo quasi! Tra qualche ora potremo vedere i nostri sei amici di New York di nuovo insieme sul set da quel lontano ultimo episodio andato in onda nel 2004. Dopo ben 17 anni, con Friends Reunion, potremo rivederli insieme a raccontarci momenti inediti dei dietro le quinte. Non sarà, infatti, una puntata dedicata ai personaggi di Friends, ma una chiacchierata in cui i sei protagonisti ripercorreranno i momenti più belli trasccorsi insieme.

Non perderti:

Friends Reunion: cast e ospiti speciali

Oltre ai nostri fantastici sei David Scwimmer, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Jennifer Aniston e Matthew Perry, ci sarà un vero pubblico, quindi, e tanti ospiti speciali affezionati alla serie, tra cui Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford e Cara Delevingne. I fan, purtroppo, hanno notato subito che l’attore Matthew Perry non è sembrato in gran forma e si sono dimostrati molto preoccupati per il suo stato di salute che, come sappiamo, è precario a causa di un passato abuso di droghe e alcool. Rimettiti presto caro il nostro Chandler.

Friends Reunion: quanto incasseranno gli attori?

Anche se potreste non essere d’accordo nello svelare quanto incasseranno gli attori, noi abbiamo deciso di dirvelo ugualmente. Alcune fonti hanno detto a The Hollywood Reporter che tutte e sei le star hanno negoziato insieme l’aspetto economico della reunion. Ognuno di loro è stato pagato tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari. Molto più del milione di dollari per episodio che prendevano quando giravano Friends.

