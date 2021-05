Friends Reunion: le ultime novità

Vi mancano Chandler, Monica, Ross, Phoebe, Joey e Rachel? Si, stiamo parlando proprio di loro, del gruppo di Friends che a New York, dal salotto di casa di Monica e Rachel, e dal divano della caffetteria Central Perk, ci hanno fatto sognare, ridere, divertire e anche commuovere tanto. Si parlava già da tempo di una reunion e ora possiamo confermare che ci sarà e vogliamo darvi la data e darvi qualche anticipazione su cosa vedremo; pronti?

Friends Reunion: la data

Erano mesi che si sentiva parlare di una probabile reunion tra gli attori di Friends! Ora è diventata una bellissima realtà; infatti tutti gli attori del cast, tramite i loro profili social, hanno comunicato che la tanto attesa reunion ci sarà e che sarebbe potuta già andare in onda ma il tutto si è fermato a causa della pandemia. I fan non stanno più nella pelle, potranno rivedere i loro beniamini riuniti a Central Perk dopo 20 anni. Ma quando? Tutti sintonizzati il 27 maggio su HBO Max.

Friends Reunion: cosa vedremo?

Siamo davvero tutti in fibrillazione all’idea di rivedere gli attori del cast di friends tutti riuniti dopo 20 anni. Ovviamente non saranno più quelli di un tempo, ormai sono adulti e qualcuno di loro con qualche capello in bianco. Ma cosa vedremo? In tanti forse si aspettavano di vedere un sequel delle storie dei nostri amici, ma ciò che vedremo è tutt’altra storia. Vedremo semplicemente gli amici riuniti a Central Perk che ricorderanno insieme tutti i bei momenti vissuti insieme sul set. E noi, non vediamo l’ora di ridere con loro!

