Vi avevamo anticipato che sarebbero tornati, ora vi mostriamo il trailer della reunion di Friends, appena lanciato da HBO. Se siete appassionati della serie, potete sbirciare un’anteprima dell’attesissimo ritorno degli “amici” più simpatici dello schermo. Friends: The Reunion vedrà Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer riuniti dopo 17 anni. Insomma, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto i personaggi di Friends tutti insieme nella stessa stanza. Per la prima volta da quando la serie si è conclusa, sono tornati sui divani e sugli schermi per l’evento TV.

Friends: The reunion, il trailer

È la riunione televisiva che i fan di Friends hanno aspettato di vedere per 17 lunghi anni. La clip, della durata di due minuti, mostra un anticipo di quello che ci aspetta. E che, di sicuro, sarà emozionante. Diversi frammenti della clip mostrano, infatti, i membri del cast commossi rivivendo alcuni dei momenti passati sul set.

L’obiettivo della riunione è sicuramente quello di ricordare i vecchi tempi. E, per questo, il cast ha visitato il Sound Stage 24 ai Warner Bros, oggi noto proprio come Friends Stage. Il trailer mostra, infatti, le scene della riunione girate in entrambi gli appartamenti e nella caffetteria Central Perk. Ma non solo: su ogni set, Rachel, Monica & Co, raccontano aneddoti sulla serie e sulle loro vite durante la produzione.

La riunione sarà l’occasione per rivelare alcune delle storie mai raccontate e rispondere a domande in merito. Oltre che per impegnarsi nella rivisitazione di alcune delle scene più memorabili del programma, come quella nella quale gli amici scoprono la relazione tra Monica e Chandler o quando Rachel e Monica scommettono il loro appartamento contro Joey e Chandler. Bene, adesso non ci resta che aspettare per fare un tuffo nei ricordi e, naturalmente, qualche risata di gusto!

