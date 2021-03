Grigliata di Pasquetta: cosa fare

Ogni anno a Pasquetta ci siamo chiesti: che tempo farà? Nel 2021 – come nel 2020 – sarà una festa diversa, visto che a causa dell’emergenza Covid-19 saremo costretti tutti a stare a casa. Rispetto allo scorso anno però si potrà andare a fare visita ad amici e parenti. Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. È importante sottolineare gli spostamenti per quanto riguarda visite a parenti e amici: il DPCM consente, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni. Bar e ristoranti restano chiusi: possibile solo l’asporto, fino alle 22 ma per i bar solo fino alle 18, e la consegna a domicilio. Le passeggiate sono ammesse, “in quanto attività motoria”, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Chi ha la fortuna di essere in compagnia e ha a disposizione un giardino o un terrazzo può pensare di organizzare una bella grigliata in vista di Pasquetta: ma come?

Grigliata di Pasquetta: 10 consigli per organizzarla in casa

Ecco qui dieci consigli per voi per organizzare una grigliata di Pasquetta direttamente a casa vostra senza muovervi:

Dovete scegliere cosa mettere sulla griglia: carne, pesce o verdure? Organizzatevi prima per fare una spesa ad hoc (ovviamente non dimenticate le bevande) Se optate per la carne vi consigliamo salsicce, hamburger, hot dog e costine di maiale Se scegliete invece il pesce non potete rinunciare a crostacei, salmone, spiedini misti e sardine Per le verdure acquistate peperoni, zucchine e melanzane da fare alla griglia E i contorni? Scegliete le patate da fare sia alla griglia, sia alla brace o dei pomodori per un’insalata o delle bruschette Non sottovalutate i condimenti: olio, sale, pepe, aceto e sale varie sono fondamentali per insaporire i piatti Giocate d’anticipo e fate marinare la carne con un giorno di anticipo per renderla più morbida Scegliete la modalità di cottura: alla griglia o alla brace (questa seconda opzione per patate o cipolle) Procuratevi gli strumenti giusti: pinze, tagliere con forchettone e coltello, guanti da BBQ Scegliete il legno se avete tempo di occuparvi della grigliata fin dal giorno prima, mentre la carbonella se vi decidete all’ultimo momento

Siete pronti?