Auguri di Pasqua 2021: immagini e frasi divertenti da dedicare

Pasqua 2021 è vicinissima: se siete in cerca di idee per auguri diversi dal solito con immagini e frasi divertenti, ve ne forniamo diverse dalle quali prendere spunto e da poter utilizzare per i vostri pensieri ad amici e parenti. La primavera ci porta una delle feste più allegre dell’anno, la Pasqua: sinonimo di fiori, natura e, naturalmente, tante uova di cioccolata. A tutti quelli che stanno cercando il modo migliore per augurare una buona Pasqua 2021 dedichiamo le immagini e le frasi divertenti che seguono. Non dovrete più scervellarvi per trovare le parole perfette.

Auguri di Pasqua 2021: idee

Manca davvero poco alla Pasqua 2021: così come quella passata, sarà una festa diversa visto che saremo soggetti a numerose restrizioni a causa dell’emergenza Covid-19. State impazzendo per trovare frasi divertenti e immagini da inviare su WhatsApp? Nessun problema, ecco qualche idea simpatica per degli auguri perfetti.

Auguri di Pasqua: frasi divertenti

Ecco cosa abbiamo selezionato per voi per augurare felice Pasqua a chi volete. Con queste frasi simpatiche sicuramente strapperete un sorriso a chi le riceverà:

A Pasqua non mangerò un agnello, detesto l’idea che un essere senziente venga ucciso… credo che mangerò un vegano.

E’ Pasqua e un carabiniere, con sotto braccio un bell’uovo di Pasqua acquistato per la figlia, va al bar per farsi un bicchierino: “Un marsala per favore” e il barista: “All’uovo?” e il carabiniere: “No, a me!”

Tutto ciò di cui ho bisogno per Pasqua è amore… ed un uovo di cioccolato.

Lascia che i pensieri felici si moltiplichino come conigli.

Pensieri di un gallo. Si avvicina la Pasqua. “Se penso all’agnello, mi si accappona la pelle”.

Nell’uovo di Pasqua, Chuck Norris ha trovato un altro uovo di Pasqua. Più grande.

Il cioccolato è la risposta, a chi importa quale sia la domanda.

Dove fai pranzo a Pasqua? Su Instagram.

Festeggerò chiunque sappia trasformare l’acqua in vino.

Nel weekend di Pasqua, “La passione di Cristo” è stato il film più visto. 2000 anni di pubblicità funzionano…

C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò

Sospesa la celebrazione della Santa Pasqua in Vaticano Per l’assenza ingiustificata del Cardinale Martini. Il Papa esclama “No Martini No Party”

Se Facebook fosse esistito ai tempi di Gesù, nel periodo di Pasqua Maria Maddalena avrebbe cambiato il suo status da “Vedova” a “Relazione complicata”

Auguri di Pasqua: immagini divertenti

Ecco infine qualche immagine divertente per augurare una serena e felice ricorrenza sui social:

Uova di Pasqua dalle espressioni buffe.

Happy Easter dai coniglietti di legno.

Coniglietti Pasquali dentro l’uovo.

Buona Pasqua da questo simpatico gruppetto.

Happy Easter da questo buffo cagnolone.

