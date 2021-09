Sembra essere ufficialmente iniziata la scalata di Ludovico Tersigni. E’ bastato vederlo in azione ad X-Factor per venirne conquistati. Ma, forse non tutti lo sanno, nonostante la giovane età ed i vari film girati, è un attore già da qualche anno. Dalla fidanzata alle parentele vere e presunte (tranquilli, capirete sotto), vi sveliamo tutto quello che vorreste sapere sul successore di Alessandro Cattelan.

Chi è Ludovico Tersigni

Classe 1995 (età, quindi, 26 anni), Ludovico nasce a Roma ma cresce a Nettuno. Non tutti lo sanno, ma fin dalle scuole medie si avvicina al mondo della musica e del teatro. Recita in teatri amatoriali e frequenta corsi di recitazione. E’ tutt’oggi grande appassionato di musica. Oltre a conoscerla ed ascoltarla, suona il basso e la chitarra. Suona anche in una band della quale non si conosce il nome. Il suo esordio al cinema avviene nel 2014 con il film, “Arance & martello” presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nel quale viene diretto da Diego Bianchi.

Film e Tv

Questo è solo l’inizio, perché due anni dopo, Gabriele Muccino lo vuole nel fil, “L’estate addosso” nei panni di Federico. Grande successo sul piccolo schermo lo ottiene, invece, nella serie TV “Tutto può succedere”. Qui interpreta Stefano Privitera. Nel 2016 è la volta di “Slam – Tutto per una ragazza”, nel quale veste i panni di Samuele. Il film viene presentato al Torino Film Festival. Nel 2018 è Giovanni Garau nella web serie Skam Italia; nel 2019 recita nella serie “Oltre la soglia”, e dal 2020 è il protagonista maschile di Summertime, produzione Netflix.

Curiosità su Ludovico Tersigni

Tantissime sono le domande su Ludovico Tersigni che popolano il web. Dalla sua altezza alla fidanzata passando per zii e fratelli. Ma andiamo con ordine. Altezza, 1,78, la fidanzata di Ludovico attualmente… non c’è. O meglio, non è dato sapere se sia fidanzato, ma dalla totale assenza di pettegolezzi sulla sua vita privata, possiamo tranquillamente desumere che sia single.

Molti si domandano, infine, se sia il fratello di Alessandro Tersigni. La risposta è no: ma vi diciamo di più. Il ragazzo è nipote di Diego Bianchi, noto come Zoro.

