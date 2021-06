Lupin terza parte: cosa sapere

Solo qualche mese fa vi abbiamo annunciato l’arrivo della seconda parte di Lupin e oggi, a quasi 5 mesi di distanza da allora, siamo di nuovo qui per darvi una bella notizia. La parte terza di Lupin ci sarà e noi siamo contenti di condividere con voi questa splendida notizia. Qualche giorno fa, su Netflix, abbiamo potuto assistere all’arrivo della seconda stagione e in tanti già si stanno chiedendo se ci sarà una terza parte: rimanete con noi e scopriremo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Lupin terza parte: l’annuncio inusuale

Oltre alla felicità e allo sbalordimento per l’arrivo della terza parte, la notizia sconvolgente che vi vogliamo dare riguarda l’annuncio inusuale con cui si è appresa la notizia. Sul profilo instagram di Netflix-Lupin è apparso un sito particolare e, accedendovi, si sono potute notare subito delle frasi riferite al protagonista, una fra queste recita: tornerà per una terza parte. Dopo qualche ora è stato lo stesso Omar Sy, interprete di Lupin, a confermarlo rispondendo alle domande di un fan.

Lupin terza parte: il cast

Nel cast, oltre al già citato protagonista Omar Sy, troviamo Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10), questa volta quindi non ci sarà Marcela Said. Sarà confermato che nella terza parte? Lo scopriremo solo guardando!

