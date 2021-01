Lupin 2: confermata la seconda parte su Netflix

Lupin 2 su Netflix: uscita

Netflix ha confermato la seconda parte di Lupin, la serie francese originale con protagonista Omar Sy che è stata al primo posto nella Top 10 della famosa piattaforma di streaming in più di dieci Paesi. Il fenomeno globale Lupin farà il suo ritorno nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi che vedranno dietro la macchina da presa Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). In occasione di questa sorpresa Netflix ha diffuso anche una speciale featurette in cui il protagonista racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo vestito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di scatenare il panico nella società.

Lupin su Netflix: cast

Nel cast, oltre al già citato protagonista Omar Sy, troviamo Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10), questa volta quindi non ci sarà Marcela Said. “Da giovane, ho ereditato una fortunata. Un giorno, qualcuno è entrato nella mia vita e mi ha lasciato tutto ciò che aveva. Tesori incredibili, risorse infinite… e tante vite per godermeli. Ho ereditato un libro… che è più di una semplice storia”, dice Sy nel primo teaser trailer.

Lupin su Netflix: trama

“Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. 25 anni dopo, Assane userà il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicare suo padre”, si legge nella sinossi ufficiale della prima parte.