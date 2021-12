Regali di Natale per fidanzato: in cerca di consigli per colpire nel segno con idee originali, fai da te ed economiche? Sei nel posto giusto. Già, perché se capire come sorprendere un uomo con un regalo non è facile (sembra che abbiano tutto e che non gli interessi niente), dovremo pur regalare qualcosa a fidanzati, compagni, mariti il 25 dicembre. Sotto cerchiamo di darti una mano per il prossimo Natale 2021.

Regali di Natale per fidanzato, come orientarsi

Tra qualche settimana un dilemma atroce: cosa regalare a Natale al fidanzato? Tranquille, la sensazione di testa vuota, neanche un’idea a riguardo e neanche un suggerimento dal diretto interessato.. beh, è tutto nella norma. Ed il fatto che lui vi dica: “non voglio niente” o “conta il pensiero”, complica ulteriormente la situazione, anziché facilitarla. Insomma, ansia da prestazione a mille! Va bene, calma. Respirate…..così….ok. Ecco come affrontare la questione “cosa regalare al fidanzato per Natale”. Scorrete per saperne di più!

Regali di Natale per lui, consigli su come procedere

Un buon modo per uscire dall’indecisione è provare a seguire il nostro metodo per rintracciare il giusto regalo di Natale per il suo lui.

Regali di Natale per lui, primo step: tutta questione d’intelligence . Prima di muovervi verso questo o quell’acquisto dovete raccogliere informazioni: cominciate torchiando genitori, fratelli, sorelle, amici e amiche e continuate cercando di ricordare se c’è stato un momento in cui lui ha espresso un desiderio di qualche tipo, magari mentre stavate al computer o eravate in giro per le vie dei negozi. A questo punto passate in rassegna ciò che sapete di lui. Mentre riflettete vi consigliamo di prendere appunti così che in un batter d’occhio come per magia si componga di fronte ai vostri occhi una sorta di letterina per Babbo Natale.

Regali di Natale per lui, terzo step: l'abito fa il monaco? Bene: se tutto è andato per il meglio, a questo punto sarete già tornate a casa con il bottino. Il vostro lavoro, però, non è ancora finito. Perché?!? Come perché?!? Si tratta pur sempre di un regalo di Natale e, quindi, richiede la giusta confezione e il giusto biglietto (dettagli che, ovviamente, devono rispecchiare la persona che avete di fronte, perciò evitate di essere sdolcinate a tutti i costi!).

Cosa regalare per Natale al fidanzato: idee

Una borraccia: è anche un buon regalo di Natale per un papà che deve andare al lavoro o per un fratello che studia all’università. Un thermos o una tazza termica: perfetto per portarsi dietro litri di tè o caffè quando si sta fuori casa per tanto tempo. Boccale per la birra. Ideale per i fidanzati che credono che nulla sia meglio che sorseggiare una buona birra ghiacciata. Apribottiglie. A proposito di bere, se il tuo ragazzo ne ha già uno, ma di quelli anonimi, questa è l’occasione ideale per fare un upgrade. Utensili da cucina: che si tratti di un grembiule, di una padella particolare o di un termometro per la carne, si tratta di doni ideali per i fidanzati ai quali piace cucinare. Macchina per popcorn: il regalo di Natale insuperabile per un fidanzato che ama i film e le serate cinema in casa. Giochi da tavolo: si tratta di doni natalizi che piace ricevere a tutti, ed i fidanzati non fanno eccezione. Camicia. Sceglila elegante se il tuo compagno lavora in ufficio. Casual se invece è meno stiloso. Cuffie wireless. Scegliere un regalo per un amante della musica non è così difficile. Potrà usare le cuffie wireless per ascoltarla sempre e ovunque senza dare fastidio a nessuno. Libro. Se al tuo ragazzo piace leggere, potrai sempre trovare un’opzione per fargli un buon regalo.

Ora non resta che attendere il giorno di Natale. La nostra tecnica per la caccia al regalo si dimostrerà infallibile ancora una volta? In caso contrario proponete al vostro lui di fare suo il testo della celeberrima canzone per cui “All I want for Christmas is You…”

