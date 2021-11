La fine di novembre si profuma di un irresistibile aroma di biscotti di Natale appena sfornati. Le ricette che si realizzano in tutto il mondo sono tantissime, a te non spetta altro da fare che scegliere i tuoi preferiti per realizzarli in casa e poi donarli a chi ti sta intorno. Perché? Perché i biscotti natalizi da regalare piacciono a tutti e poi, quanto è divertente farli con le proprie mani?

Biscotti di Natale da regalare: le ricette più famose

Hai intenzione di spendere poco per i regali di Natale? Allora la soluzione migliore è affidarsi al fai da te e, magari, avviare una produzione domestica di biscotti natalizi, autentici dolci tipici delle Feste. Infatti, anche se verrebbe da pensare che lo scettro di dolce tipico del Natale spetti al panettone o al pandoro, non bisogna mai dimenticare l’importanza del dolce più UTILE durante questo periodo: sua maestà il biscotto. Il biscotto può pendere dall’albero con un grazioso fiocchetto, rendere più dolci i pomeriggi invernali del periodo delle feste, ravvivare una ghirlanda natalizia…e sempre il biscotto può diventare il regalo perfetto per tutti quei conoscenti cui non sapete cosa regalare o per quegli amici così amici che non hanno bisogno che gli dimostriate il vostro affetto con un acquisto qualunque.

Biscotti natalizi da regalare

Vediamo allora le ricette dei biscotti natalizi più famosi, guardando sia all’Italia che ai paesi che hanno fatto dei festeggiamenti per il Natale la loro specialità.

Biscotti allo zenzero – Gingerbread cookies

Cominciamo con i tradizionali omini di zenzero che abbiamo imparato ad amare anche grazie a Shrek: eccovi le dosi e le indicazioni per 60 biscotti circa secondo la ricetta originale americana. Ricordate di armarvi di tagliabiscotti a forma di omino!

Ingredienti per i biscotti

350 gr di farina

75 gr di zucchero semolato

75 gr di zucchero di canna

150 gr di burro freddo

150 gr di melassa scura (in alternativa 150 gr di miele)

1 uovo

2 pizzichi di sale

1/2 cucchiaino di bicarbonato

2 cucchiaini di zenzero in polvere

2 cucchiaini di cannella in polvere

1/2 cucchiaino di noce moscata

1/2 cucchiaino di chiodi di garofano

Ingredienti per la ghiaccia reale

150- 170 gr di zucchero a velo vanigliato

1 cucchiaino di succo di limone fresco

30 gr di albume d’uovo fresco

colorante alimentare rosso o del colore che preferite

Occorrente per decorare:

carta da forno

2-3 sac à poche usa e getta

beccuccio tondo a foro molto stretto

stuzzicadenti

Preparazione

Disponete la farina a fontana su un piano di lavoro. Aggiungete le spezie in polvere, lo zucchero di canna, lo zucchero semolato e il sale poi il burro (freddo di frigo e tagliato a pezzetti) da cui dovrete realizzare una sabbiatura con una forchetta, senza toccare l’impasto con le mani e poi aggiungete la melassa e l’uovo. A questo punto impastate velocemente per non scaldare troppo l’impasto e formate una palla, che avrà una consistenza morbida. Avvolgete l’impasto nella pellicola e mettetelo in frigo per 2 ore passate le quali stenderete l’impasto su un piano infarinato con un mattarello (infarinato anch’esso) fino a ottenere uno spessore di 4-5 mm.

Intagliate la sfoglia con le formine (leggermente infarinate), disponeteli su una teglia rivestita da carta forno e metteteli in forno già caldo a 180 gradi per 12 minuti. Tirate fuori i primi biscotti, raccogliete gli avanzi di impasto in una palla, avvolgetelo in una pellicola, schiacciatelo e ponetelo in frigo per almeno 20′ prima di ristendere l’impasto.

Lasciate raffreddare completamente i biscotti prima di procedere con le decorazioni che farete con la ghiaccia e tenete conto che sarebbe ancora meglio farle il giorno dopo.

Biscotti di panpepato (Lebkuchen)

I tradizionali biscotti tedeschi sono in realtà biscotti che provengono dal Nord Europa e le variazioni di questa ricetta sono molte. Eccovi quella che abbiamo scelto noi.

Ingredienti per i biscotti

500 g farina

1 bustina di lievito

120 g burro

2 uova

250 g miele

60 g mandorle macinate

1 bustina Lebkuchengewürz (preparato per panforte)

90 g zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

Occorrente per decorare

Qualche mandorla

Glassa al cioccolato

Glassa bianca e qualche noce

Ingredienti per la glassa al cioccolato

100 g di cioccolata in polvere

3 cucchiai di zucchero a velo

5 cucchiai d’acqua bollente

una noce di burro

Ingredienti per la glassa bianca

200g di zucchero a velo

3 cucchiai d’acqua bollente

Preparazione

Setacciate la farina con il lievito sul piano di lavoro, aggiungete il burro e impastate per circa un minuto, poi aggiungete tutti gli altri ingredienti e continuate a impastare finché l’impasto non diventa compatto e liscio poi fatene una palla, avvolgetela in una pellicola trasparente e mettetela in frigo (dovrà stare in frigo per tutta la notte). Il giorno dopo stendete la pasta non troppo fina, 3/5 mm (il biscotto deve risultare un po’ “cicciotto”) e ritagliate i biscotti, che potete già decorare con qualche mandorla.

Infornate nel forno preriscaldato per 10 minuti a 180°C, quando li tirerete fuori i biscotti dovranno essere leggermente dorati. Glassate i biscotti solo in un secondo momento, a partire dal giorno dopo.

Preparazione glassa al cioccolato: Mettete in una terrina la cioccolata e lo zucchero, aggiungete l’acqua e poi la noce di burro, mescolate fino che non diventa liscia e poi stendetela con un pennello. Preparazione glassa bianca: Mettete in una terrina lo zucchero e l’acqua e mescolate fino a ottenere un composto liscio e omogeneo, aggiungendo zucchero a velo se risulta troppo liquido.

Pepparkakor, biscotti svedesi di Natale

Se sei stato in Scandinavia nel periodo natalizio, ti sarai sicuramente imbattuto in questa varietà di questi biscotti allo zenzero. Sono deliziosi e facilissimi da fare in casa.

Ingredienti

550 g di farina 00

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

un cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di chiodi di garofano macinati

2 cucchiaini di cannella in polvere

1 cucchiaino di cardamomo macinato

un pizzico macinato tutte le spezie

1 pizzico di sale

150 g di burro a temperatura ambiente

200 g di sciroppo d’acero

100 g di zucchero semolato

100 g di zucchero di canna scuro

150 ml di panna

Procedimento

Mescolate la farina e il bicarbonato con le spezie e il sale. Aggiungete il burro e tutti gli altri ingredienti e impastate fino ad ottenere un impasto omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per una notte prima dell’uso. Preriscaldate il forno a 200°C, stendete l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e utilizzate le formine per ritagliare le forme desiderate. Trasferiteli su una teglia rivestita di carta forno e fate cuocere i pepparkakor per 5-6 minuti. Sfornate e fate raffreddare su una gratella.

Biscotti roccocó

Il roccocò è un dolce tipico napoletano, che somiglia a una ciambella schiacciata, di circa 10 cm di diametro ed è fatto con mandorle, nocciole, agrumi e tante spezie. Il risultato è un biscotto abbastanza duro che può essere ammorbidito nello spumante o nel limoncello.

Ingredienti

500 g di farina

350 g di zucchero

la buccia grattugiata di 1 limone

la buccia grattugiata di 1 arancio

200 g di nocciole e mandorle sbucciate e finemente tritate

150 ml di acqua

1 cucchiaino cannella

1/2 cucchiaino ammoniaca in polvere per dolci

1 bianco d’uovo

Preparazione

Setacciate la farina, disponetela a fontana e in mezzo versate lo zucchero, le bucce degli agrumi grattugiate, le nocciole e le mandorle, l’acqua, la cannella in polvere e l’ammoniaca per dolci. Impastate gli ingredienti ottenendo un composto piuttosto solido e con quello modellate delle piccole ciambelle un po’ schiacciate che spennellerete con del tuorlo d’uovo dopo averle poste su una teglia ricoperta da carta da forno. Infilate la teglia in forno preriscaldato a 180 gradi e cuocete per 20 minuti.

