Tra qualche settimana festeggeremo il Natale 2021. E’ il momento di guardare al nostro portafoglio per capire qual è il budget di spesa per i regali alle amiche! Non puoi permetterti regali costosi? Non ti preoccupare: è possibile fare doni carini, simpatici e originali anche spendendo pochissimo e accontentare, così, tutte le tue amiche. E poi, come si dice… conta il pensiero! Scorri l’articolo per saperne di più…!

Vuoi realizzare da solo i regali per le tue amiche? Leggi qui: Regali di Natale fai da te: 7 idee fatte a mano

Regali di Natale economici, cosa regalare alle amiche

Diciamo la verità: lo shopping natalizio può diventare davvero costoso. L’interminabile elenco di regali non può che provocare un minimo di frustrazione. Come alleviarla? Usufruendo dell’elenco dei regali di Natale più economici in assoluto per le tue amiche che abbiamo raccolto per te di seguito. Il Natale 2021 passerà alla storia: ti vedrà fare furore con i regali natalizi economici più carini che tu possa fare alla tua cerchia di BBF. Pronta/o a prendere ispirazione? Ecco 15 idee cheap per spendere non più di 10 euro e stupirle tutte.

Regali natalizi economici per le amiche: 15 idee

Si possono fare dei bei regali con 10 euro? La risposta è sì: basta giocare sulla simpatia e l’originalità e le idee non mancano per far felici le tue amiche a seconda dei loro gusti! Ecco 15 idee regalo originali per le tue amiche che puoi acquistare anche online, tutte rigorosamente sotto i 10 euro.

Lucidalabbra a forma di unicorno. Un rossetto di Chanel sfora il budget, ma in commercio si trovano comunque palette di ombretti, gloss, rossetti o lip-balm che costano meno di 10 euro. Tuttavia, un’idea simpatica è acquistare un lucidalabbra a forma di unicorno, soprattutto se la tua amica è una gran sognatrice! Tappeto antiscivolo per cellulari. Le vostre amiche non riescono a stare lontane dal cellulare? Il tappeto anti scivolo per lo smartphone permette di appoggiarlo anche su superfici scivolose o precarie per il cellulare (es. cruscotto dell’auto). Il tappeto può essere collocato su tutte le superfici, non necessita di adesivi ed è riutilizzabile. Mini scalda mani. Per le tue amiche freddolose, un regalo perfetto può essere il mini scalda mani, che genera calore ed è rivestito da una copertina lavorata a maglia a tema natalizio e femminile. È come una piccola borsa dell’acqua calda… ma molto cool! Guanti per touch screen. Cosa c’è di più odioso di doversi togliere i guanti per scattare un selfie o controllare lo smartphone mentre siamo in giro con temperature polari? Fortuna che ci sono i guanti pensati appositamente per funzionare con i touch screen: un regalo utile e caldo… le tue amiche apprezzeranno! Stencil hip per decorare cappuccino. Un’idea molto originale è regalare un set di stencil hip a tema natalizio per decorare i cappuccini o le bevande con la schiuma per rendere il Natale delle tue amiche davvero speciale. Tazza Jon Snow. Le tue amiche sono appassionate di Game of Thrones e vorrebbero incontrare nella loro vita un Jon Snow/Kit Harington? Esiste in commercio la tazza di Jon Snow che riporta la frase “Jon Snow, You Know Nothing”: perfetta se vuoi far sognare le tue amiche. Calzini sushi. Hai un’amica fissata con il sushi che ti propone sempre di andare a mangiare giapponese? Sorprendila con un regalo originalissimo e utile: calzini a stampa di sushi che quando sono raggomitolati sembrano veri bocconi di sushi! Infusore tè. Per le tue amiche dal fare molto British, fissate con tè, tisane e infusi di vario tipo, puoi regalare un infusore: ce ne sono di tante forme, colori e prezzi, adatti a ogni budget! Maschere di bellezza. Se hai amiche che amano le creme e soprattutto i preparati naturali, perché non puntare su delle maschere di bellezza? Anche per meno di 10 euro, si trovano set di 3 maschere di bellezza facciali realizzate con prodotti naturali, come yogurt, caffè e farina d’avena. Ecocube – piante in cubi di legno. La tua amica ha il pollice verde? Oppure ha iniziato da poco a essere una studentessa fuori sede e vuoi farle qualcosa per la sua nuova casa? Carinissima l’idea degli Ecocube, piante raccolte in cubi di legno: basta rimuovere l’adesivo di chiusura, annaffiare, esporre alla luce e la piantina crescerà senza troppi problemi. Tante le piante tra cui scegliere: fragola, peperoncino, basilico, girasole, palma, bambù, quadrifoglio, albero del pan di zenzero e addirittura albero di Natale! Candela profumata. Le Yankee Candle sono sono alcune tra le più amate del momento, ma non sono le sole. Una candela è un buon regalo per diversi motivi: rientra nella fascia di prezzo perfetta, è universalmente amata da qualsiasi ragazza e ti consente di far vedere quanto conosci la tua amica scegliendo la profumazione perfetta per lei. Diario/taccuino con una copertina carina, magari ispirata ad una serie che ama. Un bel diario/block notes sul quale appuntare i propri pensieri è sempre un’idea gradita, e si da il caso che abbia un costo perfetto per le tue finanze. Coperta in pile. Se pensi che si tratti di un regalo poco adatto ad una ragazza probabilmente è perché non hai ancora immaginato l’amica di turno amabilmente avvolta in una soffice nuvola di pile a sorseggiare il suo tè sul divano mentre guarda la sua serie preferita. Set di penne per cartopazze. Se una penna è troppo poco, immagina la faccia della tua amica appassionata di cancelleria di fronte ad un intero set di penne/matite/evidenziatori colorati e ordinati per gradazione cromatica. Andrà fuori di testa. Scrub corpo: sono l’unico prodotto che può mettere d’accordo un po’ tutte. Se le tue BBF non sono amanti del make up adoreranno021 un prodotto per il corpo come questo.

(Foto: New Girl, coourtesy of FoxLife)