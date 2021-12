In cerca di regali originali per chi ama leggere perfetti (anche) per Natale? Bene, perché abbiamo da consigliarvi 10 oggetti imperdibili per rendere più piacevoli le letture del destinatario. Cosa c’è di meglio che rannicchiarsi sul divano con una calda coperta, una tazza di tè fumante ed un buon libro in mano? Se sei un lettore accanito probabilmente niente, e lo stesso vale per amici e parenti che nutrono la tua stessa passione.

Se un romanzo o un saggio sono doni di sicuro gradimento, per colpirli davvero puoi optare per qualcosa di originale. Tutti abbiamo nella nostra cerchia di conoscenze degli amanti della lettura. Oltre a libri particolari da regalare (che, in questo caso, sono sempre un azzardo perché rischiamo che li abbiano già letti), puoi dare un’occhiata alle idee regalo per chi ama leggere che ti suggeriamo di seguito.

Natale: 5 regali originali per chi ama leggere

A chi piace leggere farà sicuramente piacere ricevere uno di questi doni: prendi nota.

Timbro “biblioteca” personalizzato. Se il ragazzo o la ragazza amante della lettura di turno hanno l’abitudine di prestare libri che non sempre tornano al mittente, un’ottima idea regalo è costituita da un timbro personalizzato, da imprimere all’interno della copertina per “marcare” il proprio volume aumentando le speranze di vederselo restituire. Cuscino per la lettura. Leggere appoggiati alla spalliera del divano o sdraiati sul letto alla lunga può risultare scomodo. Per rendere più comoda la lettura, quello che ci vuole è un cuscino adatto. In commercio ne esistono di spiritosi e diversi dal solito, come quello con supporto lombare, super confortevole ed a forma a T. Come leggere in un caldo abbraccio. Kit del lettore. Anche di questo è possibile reperirne in rete, oppure lo si può sempre creare da soli. Cosa poter includere? Degli occhiali da lettura, un plaid, una mini luce, delle cuffie con cancellazione del rumore, dei segnalibri e tutto quello che vi venga in mente. Wake up light. Si tratta di una luce/sveglia da comodino. Ne esistono diversi modelli con altrettante funzioni, come la simulazione di alba e tramonto, 10 o più luminosità, la funzione snooze, la radio FM, suoni naturali e l’autospegnimento per ricordare che è ora di addormentarsi. Kit Libreria Personale. Se il destinatario del tuo dono è un pignolo quando si tratta di prestare i propri preziosi libri (i lettori lo sono un po’ tutti), aiutalo a tenerne traccia grazie a questo kit che trae ispirazione dalle vecchie tecniche di circolazione delle biblioteche con schede, timbri e tutto quello che serve. Portaocchiali da tavolo: si tratta di accessori, più soprammobili a dir la verità, che possono avere forme diverse (come ad esempio quella del gufo). Servono a posare gli occhiali dopo aver finito di leggere per poi trovarli lì quando se ne avrà nuovamente bisogno. Ferma libri da libreria. Le librerie dovrebbero essere belle, non solo funzionali. Aiuta l’amante dei libri della tua vita ad abbellire i suoi scaffali con dei fermalibri di design. Poster da grattare con 100 libri. I grandi lettori hanno spesso grandi obiettivi: il poster con i libri letti da grattare sarà per il tuo amico/la tua amica un incentivo a portare a compimento tutte le letture prefissate. Vassoio per vasca espandibile. Molti lettori amano godersi i libri nella vasca da bagno, ma leggere mentre si fa il bagno è un gioco pericoloso: i libri sono sempre in pericolo. Non se, però, hanno un porto sicuro sul quale stare poggiati. Il vassoio espandibile da vasca li salverà. Kit di rilegatura per libri. Ottimo non solo per i lettori ma anche per gli amanti del fai da te, si tratta di un kit di rilegatura casalingo che include una copertina, carta da lettere di lusso, un punteruolo, un ago ricurvo, filo di lino cerato e tagliafili. (oltre che delle candide pagine bianche pronte per essere riempite).

