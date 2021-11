Black Friday 2021: come funzionano gli sconti ePrice

Il 26 novembre, segnate e ricordate bene questa data, anche in Italia potremo usufruire e godere del Black Friday. Oltre ai vari negozi che aderiscono all’iniziativa, oggi vogliamo parlarvi anche degli sconti ePrice. Sapete che si tratta di una tradizione nata e diffusasi in America ma che, con il tempo, è arrivata in Europa e, in particolare, in Italia. Il venerdì nero non guarda in faccia a nessuno, le persone si stanziano davanti alle porte dei negozi dalle prime luci del mattino per poter entrare tra i primi non rischiando, così, di perdere l’occasione di approfittare delle super offerte. Non perdiamo di vista, però, il nostro obiettivo, scopriamo cosa sono gli sconti ePrice e come funzionano.

Black Friday 2021 sconti ePrice

Quando parliamo di ePrice facciamo riferimento ad una piattaforma online usata per la vendita di prodotti high-tech e elettrodomestici con oltre 15 anni di esperienza. Negli ultimi tempi la piattaforma ha messo a disposizione dei clienti dei veri e propri negozi fisici, i Pick&Pay, in cui avrete la possibilità, se lo riterrete utile e necessario, di pagare e ritirare la merce che avete ordinato online. Il vantaggio di ePrice è che aderisce al Black Friday con la maggior parte dei prodotti in vendita, con prezzi ribassati. Gli articoli che potrete trovare vanno dai televisori a LED ai cellulari di ultima generazione, dagli elettrodomestici per la casa, come lavastoviglie o frigoriferi, alle attrezzature per lo sport. Gli sconti di cui potrete godere vanno dal 18% e il 55%, con dei massimi che possono arrivare anche al 68%.

Sconti ePrice Black Friday 2021: come funzionano

Per poterne usufruire dovete, per prima cosa, essere iscritti a ePrice, basta inserire il codice sconto nello spazio riservato posto sotto l'elenco dei prodotti nella sezione Carrello di ePRICE. Per applicare i Codici sconti su ePRICE dovrete solamente copiare il Codice e incollarlo nell'apposito spazio. Più facile a farsi che a dirsi!

