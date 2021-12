Spider-Man: No Way Home, trama e cast del film

Fine settimana da record per gli incassi dei cinema italiani dal 16 al 19 dicembre 2021: al botteghino sono stati strappati ticket per oltre 11,8 milioni di euro, registrando un incremento del +404% rispetto alla settimana passare. In testa alla classifica troviamo Spider-Man: No Way Home che ha registrato cifre da record: in cinque giorni di programmazione ha ottenuto ben 8.2 milioni di euro.

Spider-Man: No Way Home: cast

Si tratta del sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) e il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, la pellicola ha come protagonista Tom Holland, affiancato da Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Ecco il cast completo:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Zendaya: Michelle “MJ” Jones-Watson

Benedict Cumberbatch: Stephen Strange

Jacob Batalon: Ned

Jon Favreau: Harold “Happy” Hogan

Jamie Foxx: Max Dillon / Electro

Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin

Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus

Benedict Wong: Wong

Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson

Marisa Tomei: May Parker

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Come già spoilerato da qualche tempo troviamo quindi anche i due Spider-Man del passato, interpretati rispettivamente da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home: trama

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man”, è la sinossi ufficiale del film.

Leggi anche: