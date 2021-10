Film Marvel in uscita tra il 2021 e il 2024: elenco aggiornato

Film Marvel in uscita: quali sono i prossimi?

I fan della Marvel sanno bene cosa significa aspettare giorni, mesi e anni per scoprire cosa faranno i loro beniamini. Tra i film in uscita prossimamente troviamo Eternals, diretto da Chloé Zhao (regista premio Oscar per Nomadland), sarà la chiusura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città presso l’Auditorium Parco della Musica. La pellicola verrà proiettata in anteprima domenica 24 ottobre alla Festa del Cinema e ad Alice nella città e arriverà nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Tra le prossime serie tv invece c’è Hawkeye che arriverà mercoledì 24 novembre 2021 su Disney + per un totale di 6 episodi. Ecco la sinossi ufficiale:

L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Film Marvel in uscita: elenco fino al 2024

Ecco l’elenco completo dei Film Marvel in uscita prossimamente: