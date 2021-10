Squid Game: cosa sapere

Squid game è la nuova serie coreana uscita su Netflix il 17 Settembre 2021. Sin da subito è stata la serie più guardata che ha appassionato milioni e milioni di spettatori. E’ una serie televisiva realizzata da Hwang Dong-hyil che vuole mostrare le differenze sociali ed economiche nel mondo. Squid game è formata da 9 episodi in cui viene narrata la storia di 456 persone che si imbattono in 6 giochi per bambini per arrivare al montepremi finale: chi perde muore. La storia fa crescere curiosità e suspence negli spettatori.

Squid Game: 5 curiosità

Siete sicuri di aver notato proprio tutto? Venite con noi a scoprire le 5 curiosità sulla famosissima serie:

Tutti gli spettatori sono diventati ossessionati dalle scarpe , le vans basse bianche, che indossano i giocatori durante i giochi, tanto da ricercarle su internet;

, le vans basse bianche, che indossano i giocatori durante i giochi, tanto da ricercarle su internet; L’attrice che interpreta “Ho Yeon Jung” è la nuova ambassador del brand Louis Vuitton;

del brand Louis Vuitton; Il numero di telefono della serie esiste per davvero e il proprietario del numero riceve in continuazione chiamate dagli spettatori a lui sconosciuti;

della serie esiste per davvero e il proprietario del numero riceve in continuazione chiamate dagli spettatori a lui sconosciuti; Il gioco del dolce tipico coreano “ dalgona ” è diventato uno dei trend più riprodotti a casa;

” è diventato uno dei trend più riprodotti a casa; Le scale sulle quali salgono e scendono i partecipanti sono ideate per creare disorientamento nello spettatore e sfidare il senso di gravità.

Squid game: ci sarà una seconda stagione?

Gli appassionati della serie si stanno chiedendo se ci sarà o meno una seconda stagione. Non ci sono ancora conferme, ma quasi sicuramente ci sarà un seguito. A parlarne è proprio il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che in un’intervista ha anticipato il continuo della serie. Chi ha visto la serie fino alla fine, sa per certo che ci sarà un continuo e infatti il regista, ha deciso di finirla in quel modo prorprio per lasciare agli spettatori la libertà di pensare cosa succederà nella futura stagione.

