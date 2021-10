Squid Game: la nuova serie netflix

Squid game, la serie coreana costituita da 9 episodi è arrivata su Netflix il 17 Settembre 2021, ideata da Dong-hyuk il quale la progetta da ben 10 lunghi e faticosi anni ed è subito diventata la serie più vista e discussa a livello globale. Sentiamo parlare di questa serie ormai da settimane, su qualsiasi tipo di piattaforma tanto da far venire la curiosità di vederla. Ma come mai tutti ne parlano così tanto? Sicuramente uno dei motivi è la qualità con cui è stata prodotta e dalla narrazione che ti fa entrare pienamente nella trama.

Squid game: trama

Vediamo insieme un po’ di cosa tratta questa serie di cui tutti parlano!

Il protagonista della serie è Seong Gi-hun, al quale, insieme ad altre 455 persone, viene proposto di giocare ad una serie di giochi; sono 6 i giochi per bambini a cui dovranno partecipare. Se il gioco viene vinto, riceveranno 100 mila won, altrimenti si avrà uno schiaffo. Solo in un secondo momento, i 456 partecipanti capiranno di trovarsi in un e vero proprio orrore: man mano che si va avanti con i giochi, la somma di denaro aumenterà sempre di più, ma c’è un però, chiunque dei partecipanti che perderà ai giochi pagherà con la vita. Morirà.

Squid game: cast

Ma chi è il cast della serie coreana? Ecco a voi l’elenco dei personaggi principali:

Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae

Cho Sang-woo, interpretato da Park Hae-soo.

Kang Sae-byeok, interpretata da Jung Ho-yeon.

Oh Il-nam, interpretato da Oh Yeong-su.

Jang Deok-su, interpretato da Heo Sung-tae.

Abdul Ali, interpretato da Anupam Tripathi.

Han Mi-nyeo, interpretata da Kim Joo-ryoung.

Hwang Jun-ho, interpretato da Wi Ha-joon.

Front Man (capo del gioco), interpretato da Lee Byung-hun

