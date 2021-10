Strappare lungo i bordi su Netflix: uscita

Netflix ha fatto sapere dell’inizio della lavorazione di “Strappare lungo i bordi“, la serie italiana di animazione originale della famosa piattaforma di streaming, scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del famoso fumettista italiano Michele Rech, che uscirà nei prossimi mesi sul servizio. Sarà disponibile a partire dal 17 novembre 2021.

Strappare lungo i bordi su Netflix: trama

Prodotto da Movimenti Production insieme a BAO Publishing (Casa editrice di Fumetto, leader nel settore del graphic novel nelle librerie), questo lavoro è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e si svolgerà nell’ormai celebre universo narrativo dell’autore, in cui ci saranno personaggi noti al grande pubblico come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà dell’amico e attore Valerio Mastandrea.

Strappare lungo i bordi su Netflix: dichiarazioni

“Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo – ha dichiarato Zerocalcare – Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia. In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che esce la serie il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo”.