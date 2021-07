Temptation Island 2021: riassunto della terza puntata

Temptation Island 2021: il riassunto della terza puntata

Lunedì 12 luglio 2021 è andata in onda la terza puntata di Temptation Island sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia ed un cast di Nip. Prima di passare al riassunto di questo terzo appuntamento, facciamo un riassunto per scoprire insieme chi sono le coppie ancora in gara in questo duro viaggio nei sentimenti!

Temptation Island 2021: chi è ancora in gara

La macchina di Temptation Island è cominciata già da due settimane e già se ne sono viste delle belle nell’appuntamento di debutto con qualcuno che ha già pensato di chiedere un falò di confronto. In questa puntata non c’è stato un incontro faccia a faccia, tuttavia ci sono tutte le premesse per avere un falò di confronto nella quarta puntata.

Leggi anche:

Temptation Island 2021: il riassunto

Manuela e Stefano

Manuela non riesce a dimenticare i tradimenti di Stefano, ma nel villaggio si sta avvicinando ad un tentatore e sta capendo che forse la vita che aveva prima non era quella che sognava. Sembra che nella prossima puntata ci sarà un falò di confronto: Manuela uscirà con il nuovo ragazzo o con il suo fidanzato?

Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso sono stati i primi ad uscire: lui è impazzito alla visione di lei in bikini e per ripicca ha baciato la tentatrice Giulia. Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato e nonostante le scuse di lui, la donna ha deciso di tornare a casa senza il suo toy boy.

Claudia e Ste

Se inizialmente Claudia aveva confessato di avere dei dubbi sul matrimonio con Ste, alla fine di questo appuntamento è cambiato tutto: al falò di confronto i due hanno deciso di tornare insieme e di coronare finalmente questo grande sogno. Ci ripenseranno ancora o riusciranno a dire il fatidico sì il prossimo agosto?

Jessica e Alessandro

Dopo due puntate di calma piatta Jessica si è data da fare, anche per svegliare il fidanzato che ormai non le dà più brividi da tempo. Lei si è avvicinata ad uno dei tentatori e lui si è ingelosito molto, tanto da dichiarare di voler tornare a casa da single.

Natascia e Alessio

Natascia continua a far ingelosire il compagno Alessio e la coppia sembra essere più in crisi di quello che pensava.

Floriana e Federico

Floriana è incredula alla visione delle immagini di Federico sempre più distante da lei: forse per loro è arrivato il momento di tornare a casa da separati?