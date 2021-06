Temptation Island 2021: lo streaming

L’avventura di Temptation Island che vedrà protagonisti nuove coppie di fidanzati inizia mercoledì 30 giugno 2021. L’isola della tentazione, in Sardegna, accoglierà delle coppie di amanti che, per un motivo o per un altro, hanno scelto di partecipare per mettere in discussione il loro amore. I villaggi delle fidanzate e dei fidanzati avranno al loro interno anche giovani tentatori e giovani tentatrici che hanno il compito di far riflettere i fidanzati, passando il tempo con loro. Se nell’orario di messa in onda su Canale 5 siete impegnati, cosa potete fare per non perdervi le puntate della vostra trasmissione preferita? Dove si può vedere il programma in streaming? Ecco la soluzione ai vostri problemi!

Temptation Island 2021: dove vedere le puntate in streaming

Mercoledì 30 giugno torna lo show ideato da Maria de Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island. L’appuntamento – salvo cambiamenti di palinsesto in corsa – sarà ogni mercoledì sera (invece del giovedì, come lo scorso anno), ma se qualcuno di voi per impegni di lavoro, personali o di piacere non dovesse essere a casa, può seguire la puntata in streaming su Mediaset on demand o su Wittytv. Inoltre, molto probabilmente, durante la settimana o quella dopo, ci sarà la replica sul canale del digitale terrestre La 5.

Temptation Island 2021: news e puntate

I ragazzi e le ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco, rimarranno separati per 21 giorni (alcune anche meno), in un hotel in Sardegna e faranno i conti con dei tentatori (di cui ancora non è stata svelata l’identità), ovvero dei single che cercheranno in tutti i modi di compromettere la buona condotta dei fidanzati nel villaggio. Ecco le coppie (tutte Nip):

Manuela e Stefano

Valentina e Tommaso

Claudia e Ste

Jessica e Alessandro

Natascia e Alessio

Floriana e Federico

“Le coppie sono quelle che abbiamo presentato, sei in totale, nessun’altra. Non ci saranno coppie vip: rispetto all’edizione dello scorso giugno, quest’anno abbiamo preferito optare per la formula nip totale. Io la preferisco, ti dirò la verità. C’è qualcosa nelle coppie non famose che rende le loro storie più interessanti. Non che quelle vip” on lo siano, forse però ho meno pregiudizi”, ha dichiarato qualche giorno fa l’autrice Raffaella Mennoia a Fanpage.