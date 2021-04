X Factor 2021: l’addio di Alessandro Cattelan

La finale di X Factor 2020 ha lasciato tutti di stucco per l’addio di X Factor, conduttore del talent show da quando è approdato in casa Sky. Un’edizione non facile per il presentatore, visto che a causa del Covid-19 che lo ha colpito è stato lontano dal pubblico per due settimane, lasciando spazio a Daniela Collu al timone. Poi nell’ultima puntata l’annuncio a sorpresa: “Non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me. Mi immaginavo una fine diversa, al Forum con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino – ha detto il conduttore tra le lacrime – Qui ho conosciute persone fantastiche, so che li metterò in difficoltà, ma è arrivato il momento di voltare pagina e so che capiranno. È una pagina della mia vita che se ne va”. Ora chi ci sarà al suo posto?

X Factor 2021: chi sostituisce Alessandro Cattelan?

Il nome della Collu è quello meno accreditato, mentre in pole position troviamo Marco Maccarini: “Un contatto c’è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro. E condurre X Factor mi verrebbe anche bene”, ha dichiarato lui stesso al Messaggero. Altri nomi che circolano sono quelli di Matteo Maffucci degli Zero Assoluto e della “iena” Niccolò De Devitiis, nonché di Lodovica Comello (già volto Sky al timone di Italia’s got talent), Fedez e Hell Raton.

X Factor 2021: le anticipazioni

Al via intanto i precasting per la prossima edizione, che inizierà il prossimo settembre sempre su Sky e su NOW. Tornano anche le Masterclass, con molti personaggi famosi del panorama musicale italiano su una “cattedra virtuale”: Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Sara Potente (Sony Music), Emiliano Colasanti (42Records), Dardust. Ma dove eravamo rimasti? Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono stati i quattro finalisti della scorsa edizione. Nella prima manche i ragazzi si sono esibiti con i rispettivi giudici, quindi Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Il primo ad essere eliminato è stato N.A.I.P. che si è aggiudicato quindi il quarto posto; nella seconda manche fatta dai cavalli di battaglia è uscito – con grande sorpresa di tutti – Blind, così sono rimasti i Little Pieces of Marmelade e Casadilego allo scontro finale e Casadilego è stata la vincitrice assoluta.