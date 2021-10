X Factor 2021: i 12 concorrenti dei Live

X Factor 2021: chi sono i concorrenti

I concorrenti dei Live sono stati scelti: X Factor 2021 è partito con le puntate dedicate alle Audizioni il 16 settembre su Sky Uno, continuato poi con i BootCamp e gli Home Visit e adesso, con l’inizio dei Live, la gara è sempre più accesa e il verdetto finale è sempre più vicino. Ecco quindi i nomi ufficiali dei 12 concorrenti appartenenti alle 4 squadre di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Leggi anche:

X Factor 2021: i concorrenti dei live

Dal 16 settembre i quattro giudici si sono cimentati nelle audizioni che si sono svolte nei mesi scorsi. Superata questa fase, i concorrenti selezionati hanno affrontato i BootCamp e gli Home Visit, al termine dei quali abbiamo conosciuto i nomi dei talenti che quest’anno però non sono stati divisi in categorie. È la prima edizione in assoluto a dire addio alla divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di squadre composte da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. “Dare etichette alla musica non ha senso“, ha dichiarato il conduttore Ludovico Tersigni all’inizio della prima puntata.

gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo nella squadra di Emma; Versailles, Edoardo Spinsante, e la band Karakaz per la squadra di Hell Raton; Erio e le band Mutonia e Bengala Fire per Manuel Agnelli; Fellow, Nika Paris e la band Westfalia per Mika. Infine ricordiamo che RTL 102.5 si conferma anche quest’anno la radio del talent show. La radio più ascoltata in Italia consolida la collaborazione con SKY nella ricerca di un nuovo talento musicale.