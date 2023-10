Festa dei nonni, le frasi di Papa Francesco sulle quali riflettere

Oggi ricorre la Festa dei nonni 2023 e, come ogni anno, è per molti motivo di riflessione. Chi più di Papa Francesco può farci meditare con le sue parole riguardo gli anziani che, molto spesso – presi come siamo dai nostri impegni – trascuriamo? La Festa dei nonni è l’occasione perfetta per dedicare un pensiero a nonno e nonna, che siano vicini o lontani. Per questo abbiamo pensato di raccogliere sotto alcune delle più significative frasi del papa dedicate proprio a loro.

Papa Francesco, frasi sui nonni

Dio ci insegni a rispettare i nonni, nella loro memoria c’è il futuro di un popolo.

Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre anziani saggi! Anziani che diano a noi la memoria del nostro popolo, la memoria della Chiesa. E ci diano anche […] il senso della gioia. Dice che gli anziani salutavano le promesse da lontano: che ci insegnino questo.

Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini. Un popolo che non custodisce i nonni, che non rispetta i nonni non ha futuro perché ha perso la memoria.

I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita.

La preghiera degli anziani e dei nonni è un dono per la Chiesa, è una ricchezza! Una grande iniezione di saggezza anche per l’intera società umana: soprattutto per quella che è troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta. Qualcuno deve pur cantare, anche per loro, cantare i segni di Dio, proclamare i segni di Dio, pregare per loro!

I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo.

Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è la cura della vita.

I nonni e gli anziani hanno la capacità di capire le situazioni più difficile e quando pregano per queste situazioni, la loro preghiera è forte, è potente!

Preghiera dei nonni, Papa Francesco

Di seguito alcune frasi estrapolate dalla preghiera dei nonni di Papa Francesco pronunciata in occasione della Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani:

Io sono con te tutti i giorni” è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti i giorni” sono anche le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti [… ]: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –, si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo!

Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di nuovo.

Chi, se non i giovani, può prendere i sogni degli anziani e portarli avanti? Ma per questo è necessario continuare a sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, di solidarietà risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il futuro.

