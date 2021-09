La Festa dei nonni 2021 si avvicina: se avete in mente di fare un pensiero ai vostri, sia che si tratti di un regalo che di una sorpresa, sarebbe carino accompagnarlo da un bigliettino con su una bella frase di auguri. Siete in cerca di ispirazione? Fortunatamente, sono stati molti ad avere scritto o pronunciato parole di grande impatto che potrete dedicare loro, ne saranno contenti. Ecco alcune tra le più belle frasi per i nonni tra le quali poter scegliere.

Frasi per i nonni dai nipoti

Il posto migliore in cui trovarsi quando sei triste è tra le braccia del nonno.

I nonni tengono le nostre mani solo per un po’, ma i nostri cuori per sempre.

Non sono viziato. Sono solo ben curato dai miei nonni.

I nipoti sono il legame dei nonni con il futuro. I nonni sono il legame dei nipoti con il passato.

Un nonno è un po’ genitore, un po’ insegnante e un po’ migliore amico.

I nonni sono una deliziosa miscela di risate, premure, storie meravigliose e amore.

Le frasi di auguri per la Festa dei nonni

Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni. (Gertrude Stein)

Nessuno può fare per i bambini quel che fanno i nonni: essi spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. (Alex Haley)

Una nonna è una madre alla quale viene offerta una seconda possibilità. (Richard Exley)

La ragione per cui nipoti e nonni vanno d’accordo così bene è che hanno un nemico comune. (Sam Levenson)

Sicuramente, due delle esperienze più soddisfacenti nella vita devono essere quelle di essere un nipote o un nonno. (Donald A. Norberg)

Ci sono padri che non amano i propri figli; non c’è nonno che non adori suo nipote. (Victor Hugo)

Ogni casa ha bisogno di una nonna. (Louisa May Alcott)

Le frasi per i nonni di Papa Francesco

È saggio non emarginare gli anziani dalla vitasociale per mantenere viva la memoria di un popolo.

I nonni sono un tesoro.

I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo. ”

Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre anziani saggi!

