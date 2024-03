Giornata Mondiale dell'Acqua: nascita, consigli ed eventi

Giornata mondiale dell’acqua: storia e istituzione

Oggi 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ideata dalle Nazioni Unite nel 1992 e indetta per la prima volta nel 1993. A partire dal 1997, ogni tre anni il World Water Council, l’organismo non governativo internazionale fondato nel 1996 come piattaforma degli organismi internazionali e specialisti nel settore dell’acqua, convoca un World Water Forum (Forum sull’acqua) per discutere i problemi locali, regionali e globali.

Secondo le Nazioni Unite, due miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ad acqua potabile sicura, e milioni di bambini e famiglie non hanno servizi idrici e igienici adeguati, fra cui il sapone per lavare le mani. Per questo è importante non sottovalutare l’importanza dell’acqua e impiegare, nel nostro piccolo, delle strategie per evitare di sprecarla.

Giornata mondiale dell’acqua: come evitare lo spreco

Per avere dei risultati futuri, che assicurino l’acqua come bene primario anche ai nostri posteri, è bene sensibilizzare sia i più piccoli che i più grandi per evitare lo spreco d’acqua. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi i capelli;

Per lavarti i denti usa un bicchiere;

Fai una doccia (breve!) anziché il bagno;

Per lavare la frutta usa una bacinella e non l’acqua corrente;

Lavarsi le mani insaponandole a secco, e sciacquarle solo dopo averle strofinate;

Usare se previsto lo scarico d’acqua minore e non quello maggiore;

Assicurati di chiudere bene i rubinetti, soprattutto durante la notte o se ci si assenta per lunghi periodi;

Metti qualche bottiglia di acqua in frigo, invece di tenere i rubinetti aperti finchè diventa fredda;

Non aprire i rubinetti alla massima potenza.

Giornata mondiale dell’acqua: eventi

UN-Water, l’organismo di coordinamento tra Agenzie delle Nazioni Unite per tutte le questioni relative all’acqua, propone ogni anno per la Giornata Mondiale dell’Acqua un tema incentrato su uno specifico aspetto della preservazione delle risorse idriche.

Quello per il 2024 è “Water for peace”, per sottolineare l’importanza cruciale dell’acqua come risorsa che può sia favorire la pace sia generare conflitti. In un contesto globale caratterizzato dall’intensificarsi degli impatti dei cambiamenti climatici e dalla crescita demografica, emerge con urgenza la necessità di collaborazione interna e internazionale per proteggere e conservare l’acqua, la nostra risorsa più preziosa.

Tra gli eventi italiani volti a porre rilievo sulla Giornata mondiale dell’acqua, segnaliamo il convegno “Adattamento a eventi estremi del ciclo idrologico: piene e siccità” organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, da seguire in presenza oppure in diretta streaming sui canali dell’Accademia. Anche il CNR IRSA ha organizzato un evento da seguire in streaming, con l’intervento di tre relatori che approfondiranno il tema “Water for peace”.

Tra gli eventi in presenza a Roma, segnaliamo invece le seguenti attività organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina, anche con traduzione in Lingua dei Segni Italiana:

Visite a musei come il Museo della Repubblica Roma e memoria garibaldina, dove si esplora la figura di Garibaldi in veste di marinaio, e il Museo Barracco, che evidenzia il rapporto tra acqua e divinità.

Itinerari tematici che conducono alla scoperta di siti storici e leggendari di Roma, come le pendici del Celio, i Trofei di Mario, e luoghi significativi come la Fontana di Trevi, dove si offre un accesso speciale ai locali tecnici in collaborazione con ACEA.

Percorsi dedicati alla storia delle inondazioni del Tevere, partendo da Piazza della Minerva, e alla ricchezza delle dimore aristocratiche romane, come il Ninfeo degli Annibaldi.

Una passeggiata tra Piazza Navona e Piazza Farnese che rivela l’importanza dell’acqua nei divertimenti popolari dell’antica Roma.

