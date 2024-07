Come vestirsi per il primo giorno di liceo: 5 errori da non fare

COME VESTIRSI PER IL PRIMO GIORNO DI SUPERIORI: 5 ERRORI DA EVITARE. A breve inizierai il liceo e stai pensando a come affrontare il primo giorno di scuola? Guardi nell’armadio alla ricerca dei giusti abiti da indossare ma non hai ancora capito cosa indossare? L’outfit che sceglierai è sicuramente importante per fare una buona impressione sia su compagni e professori.

Una buona mossa iniziale può essere consultare il regolamento d’istituto per capire quali sono gli abiti vietati dalla scuola (negli istituti pubblici vige comunque un certo dress code) per scartali immediatamente. Tuttavia, seguendo il buon senso e i nostri consigli, non avrai problemi: basta evitare i seguenti 5 errori!

Potrebbe interessarti anche:

COSA INDOSSARE IL PRIMO GIORNO DI LICEO: 5 ERRORI DA EVITARE

Affrontare il primo giorno di liceo è più facile di quanto sembra così come scegliere l’abbigliamento giusto. Le regole base su come vestirsi al primo giorno delle superiori sono di indossare abiti in cui ti senti a tuo agio e presentarti pulito e curato. Detto questo, vediamo 5 errori da evitare nel look:

No al look da spiaggia. È vero che a settembre farà probabilmente sempre caldo, ma il tempo per andare al mare è purtroppo terminato. Evita le canotte, pantaloncini corti e bermuda, vestitini corti e scarpe aperte (ovviamente bandite le ciabatte). Opta per dei jeans o per un pantalone leggero, una t-shirt e un paio di scarpe a tennis o comunque chiuse. Gli occhiali da sole vanno tolti appena si varca la porta della classe. No a scollature e abiti troppo succinti. Per le ragazze è bene evitare scollature vertiginose o abiti, gonne e top troppo succinti e corti: meglio un look più sobrio che non dia troppo nell’occhio per fare buona impressione sui prof. I ragazzi, invece, non dovrebbero mettersi jeans calanti che mettono in bella vista le mutande o tenere cappellini in testa una volta entrati in classe. No all’ostentazione. Evita, per una questione di buon gusto, di scegliere capi con marchi in vista per far sapere a tutta la scuola qual è il tuo tenore di vita (o presunto tale) o di scegliere accessori troppo vistosi o gioielli in oro con pietre preziose. La scuola non è una passerella e non stai andando a una sfilata di moda. No al trucco pesante o alla barba incolta. Il trucco aiuta molte ragazze a sentirsi più carine e a loro agio, quindi non c’è problema a presentarsi a scuola truccate. Tuttavia, non strafare: meglio evitare smokey eyes scuri, rossetti accesi e in generale un make-up troppo carico. Una passata di cipria e blush, un ombretto nude, un po’ di mascara e un gloss chiaro sulle labbra sono la soluzione più adatta! Per quanto riguarda i maschietti, invece, la moda della barba lunga spopola da qualche anno: a molte ragazze piace e quindi ti dispiacerà sbarazzartene, ma è meglio radersi o comunque non presentarsi con una barba incolta alla Babbo Natale! No a tatuaggi e piercing in vista. Se hai molti tatuaggi e piercing in zone visibili (braccia o volto) cerca di coprirli (nel primo caso) o di toglierli. Può sembrare una cosa ipocrita, ma il primo giorno di scuola è un po’ come un colloquio di lavoro: l’impressione conta e molti professori potrebbero non gradire la vista di troppi piercing e tatuaggi.

In generale, evita il “troppo” e vai su un look classico o quantomeno sobrio. Questo non vuol dire rinunciare alla tua personalità nel vestirti: puoi sempre aggiungere un tocco d’estro e personale al tuo outfit!

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Pronto per affrontare le scuole superiori? Oltre a come vestirsi il primo giorno di superiori, consulta tutte le nostre risorse: