Frasi ultimo giorno di scuola superiore

Non si può descrivere a parole la gioia che uno studente prova l’ultimo giorno di scuola… ma con le giuste frasi si può lo stesso tentare di celebrare degnamente questo momento! Nessuna idea originale o frase ad effetto all’orizzonte? Che problema c’è: a questo abbiamo pensato noi che abbiamo raccolto tantissime frasi da dedicare agli amici delle superiori nella speranza di ritrovarsi alunni uniti come prima dopo il ritorno dalle vacanze. A voi non resta che scegliere la dedica o l’aforisma che preferite per far breccia nel cuore dei vostri compagni. Usate queste frasi accompagnandole ad una foto ricordo o trascrivetele di nascosto nel diario scolastico del vostro amico e lascerete un ricordo memorabile.

FRASI FINE SCUOLA DA DEDICARE AGLI ALUNNI DELLE SUPERIORI. L’ultimo giorno di scuola è sempre accompagnato da una felicità indescrivibile e per questo volete ricordarlo per sempre? Bene, ecco una raccolta di frasi ad effetto, dalle più nostalgiche a quelle romantiche, dalle più irriverenti ed ironiche a quelle divertenti e uniche.

Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo giorno di scuola

È giunto il momento di togliere i libri dell’ultimo giorno di scuola dallo zaino. E basta, a studiare ci penso il prossimo anno!

Del tempo trascorso resteranno i ricordi dei nostri giovani visi, ci rivedremo nel tempo con facce segnate dalla vita, ma in un attimo torneremo con la mente ai giorni di scuola e la nostra giovane anima tornerà a vivere quel tempo (Anonimo)

Sono felice perché ho trovato qualcuno che rende difficile dire arrivederci alla scuola!

Oggi voglio ringraziare Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Jan Koum, Brian Acton, Evan Spiegel, Robert Murphy and Steve Jobs. Senza di loro non avremmo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat and FaceTime. Come altro ti posso dire che voglio restare in contatto con te? (Twitter)

“If You Can Dream It, You Can Do It” (Walt Disney è prefetto per salutare i vostri amici augurandogli di realizzare tutti i loro sogni)

Nella vita mai dire mai e mai dire sempre, perché tutto può iniziare e può finire. Io però sono certo che non ti dimenticherò mai…

FRASI ULTIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE: E se il giorno in questione fosse davvero l’ultimo della vostra carriera scolastica? Certo, parliamo proprio dell’ultimo anno, quando l’ebbrezza da ultimo giorno di scuola è accompagnato dalla felicità di dover intraprendere un nuovo percorso, qualunque esso sia. Bisogna assolutamente mettere nero su bianco questa contentezza, perciò ecco le frasi dedicate all’ultimo anno delle scuole superiori:

Ormai è arrivata, questa maturità, e non posso fare a meno di ricordare le persone che ho conosciuto prima di arrivarci, le emozioni che ho vissuto e le difficoltà che ho superato: cinque anni stupendi, che mi hanno reso una persona migliore. Grazie a tutti per esserci stati!

Non sarà più lo stesso senza di voi! Grazie a tutti (semplice ma di grande effetto per l’ultimo giorno delle scuole superiori!)

Se sognare di dover ripetere l’esame di maturità è l’incubo ricorrente di milioni di persone, qualcosa vorrà pur dire (Twitter)

Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via, notte di mamme e di papà col biberon in mano, notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra, notte di giovani attori di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere.(Antonello Venditti)

Tanto vale che ti ci abitui subito: sarai esaminato per tutta la vita. Bisogna rendere i conti, dall’inizio alla fine, e che siano giusti! Il medico legale farà il totale dell’addizione. (Daniel Pennac)

Gli esami finali sono eventi simili alla morte: sgradevoli e inevitabili (Richard Gordon)

Una vita senza esami non vale la pena di essere vissuta. (Socrate)

