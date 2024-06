Tema sulla Caduta del Muro di Berlino: come scriverlo

Attenzione: dato che quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino potrebbe risultare un tema papabile per la prima prova della Maturità. Buona lettura!

Tema sulla caduta del muro di Berlino: cosa sapere

La caduta del muro di Berlino del 1989 segna definitivamente e soprattutto simbolicamente la fine del mondo bipolare, dunque il termine della guerra fredda. Il mondo, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, si è visto diviso in due blocchi: quello occidentale capitanato dagli Stati Uniti, quello comunista capeggiato dall’URSS.

Il muro è stato costruito nel 1961 dalla Repubblica Democratica Tedesca (filosovietica) e ha spaccato in due la città per 28 anni, dividendola in Berlino Ovest e Berlino Est. Viene considerato il simbolo della cortina di ferro che durante la guerra fredda divideva le zone controllate da USA, Francia e Inghilterra da quelle sovietiche. La fortificazione era formata da due muri di cemento armato separati dalla “striscia della morte”: secondo i dati ufficiali sono state uccise dalla polizia di frontiera circa 133 persone colte sul fatto mentre cercavano di attraversare il muro e raggiungere Berlino Ovest.

Il muro è stato poi abbattuto il 9 novembre 1989, giorno in cui la Germania dell’Est è stata costretta a riaprire le frontiere alla Repubblica Federale Tedesca. Si tratta non solo di un importantissimo fatto storico, ma anche dell’evento mediatico più seguito di tutti i tempi: non appena in Germania dell’Est è stato dato il via libera, migliaia di persone sono state riprese mentre scavalcavano la fortificazione per raggiungere Berlino Ovest e festeggiare insieme a parenti e amici. Nelle settimane successive le parti del muro sono state demolite e portate via come souvenir.

Prima Prova sulla caduta di Berlino: svolgimento

Bene, ora che vi abbiamo dato qualche breve cenno sulla caduta del muro di Berlino dobbiamo ragionare un po’ su come potrebbe figurare tale argomento tra le tracce di prima prova. Noi pensiamo che potrebbe essere proposto un brano in uno dei testi argomentativi della tipologia B, oppure la tematica potrebbe essere inserita in una delle due tracce di attualità della tipologia C. Ricordiamo che non c’è più il testo storico, quindi difficilmente dovrete parlare dell’avvenimento storico in sé e per sé.

Per svolgere una prima prova di maturità sul Muro di Berlino, si potrebbe iniziare descrivendo il contesto storico in cui il muro è stato eretto, evidenziando le tensioni politiche e ideologiche tra il blocco occidentale e quello orientale durante la Guerra Fredda. Un’analisi approfondita delle motivazioni che hanno portato alla costruzione del muro nel 1961 e del suo impatto sulla vita quotidiana dei berlinesi potrebbe fornire una base solida.

Successivamente, si può esplorare il simbolismo del muro come barriera fisica e metaforica, rappresentante la divisione non solo di una città ma di un intero mondo. Si potrebbe discutere l’importanza del muro come simbolo della repressione e della mancanza di libertà, collegando questa tematica alle opere letterarie o filosofiche studiate durante il liceo, come “1984” di George Orwell o le teorie di Marx e Engels.

Un’altra sezione del saggio potrebbe concentrarsi sugli eventi che hanno portato alla caduta del muro nel 1989, descrivendo il ruolo dei movimenti di protesta e delle politiche di apertura come la Glasnost e la Perestrojka di Gorbaciov. Qui si potrebbero inserire collegamenti con la storia dell’arte e la musica, ad esempio, analizzando come artisti e musicisti dell’epoca abbiano interpretato e reagito a questi eventi attraverso le loro opere.

Infine, un confronto tra la situazione di Berlino prima e dopo la caduta del muro potrebbe offrire uno spunto di riflessione sull’eredità storica e sulle conseguenze sociali e culturali della riunificazione. Questo può essere arricchito con collegamenti alla geografia, analizzando la trasformazione urbana della città, e alla sociologia, studiando l’integrazione delle due comunità precedentemente divise.

