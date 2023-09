Quanto costa l'Università Bocconi di Milano: tasse 2023

Università Bocconi di Milano: quanto costa

Gli esami di maturità sono ormai un vecchio e lontano ricordo, è arrivato il momento di pensare al futuro e, se nei vostri piani rientra l’università, è bene iniziare a pensare seriamente al percorso da intraprendere. Se siete in fase di Orientamento Universitario e avete bisogno di qualche consiglio su come iscrivervi all’Università Bocconi di Milano, rimanete con noi, vi diamo tutte le info di cui siamo a conoscenza su quanto costa iscriversi e, quindi, sulle tasse. Ovviamente prima di scegliere il luogo in cui andare a studiare, dovete scegliere bene il corso di studi, fatevi guidare dall’istinto, dalle vostre passioni e da quello per cui vi sentite più predisposti.

Università Bocconi di Milano: le tasse

I Costi dell’Università Bocconi di Milano si differenziano tra i corsi di laurea triennale e quelli magistrali:

Costi Laurea Triennale Bocconi: 14.743 € all’anno per gli studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

per gli studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Costi Laurea Magistrale Bocconi: 16.103 € all’anno per gli studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea magistrale

Ai seguenti costi (che possono variare durante l’intera durata del corso degli studi in relazione al tasso di inflazione e ad eventuali aggiornamenti), bisogna aggiungere

tassa regionale di 140 €

imposte fisse di bollo 16 €

spese amministrative 3 €

I Costi dell’Università Bocconi possono però essere ridotti usufruendo di una delle tante agevolazioni economiche messe a disposizione dall’ateneo per diverse categorie di persone.

Bocconi di Milano: i corsi attivi all’università

L’Università Bocconi di Milano è divisa in scuole:

Scuola Universitaria: prevede corsi di laurea triennale dell’area economico-sociale.

prevede corsi di laurea triennale dell’area economico-sociale. Scuola Superiore Universitaria: prevede corsi di laurea magistrale dell’area economico-aziendale e master di primo e secondo livello.

prevede corsi di laurea magistrale dell’area economico-aziendale e master di primo e secondo livello. Scuola di Giurisprudenza: comprende i corsi dell’area giuridica, precisamente il corso di laurea quinquennale, il corso di laurea specialistica ad esaurimento, master universitari di primo e secondo livello, scuole di specializzazione per professioni legali.

comprende i corsi dell’area giuridica, precisamente il corso di laurea quinquennale, il corso di laurea specialistica ad esaurimento, master universitari di primo e secondo livello, scuole di specializzazione per professioni legali. Scuola di dottorato , con vari corsi di dottorato.

, con vari corsi di dottorato. SDA Bocconi School of Management: programmi MBA, Master specialistici e Progetti formativi su Misura per individui, aziende e istituzioni.

L’Università Bocconi è nata nel 1902 con lo scopo di offrire agli studenti italiani un corso di laurea in Economia. Da allora l’ateneo è stato soggetto ad una continua evoluzione, aggiungendo man mano altri corsi di laurea sia triennali che magistrali ai quali, per accedervi, è istituito un test d’ingresso con domande di logica e matematica; verranno inoltre valutati anche il curriculum scolastico ed eventuali certificazioni linguistiche.