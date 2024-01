Migliori Università Giurisprudenza in Italia: la Classifica Censis

Se stai cercando di intraprendere una carriera nell’ambito della Giurisprudenza in Italia, la scelta della giusta università è fondamentale per garantire una formazione di alta qualità e un futuro professionale di successo. In questa guida, esamineremo la classifica Censis delle migliori università di Giurisprudenza in Italia per il 2023/2024, suddividendole tra università statali e private, e ti forniremo tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata.

In questa guida:

Migliori Facoltà di Giurisprudenza: Come Orientarsi

La Giurisprudenza è una disciplina complessa e stimolante che richiede una solida formazione accademica. Ecco alcuni punti chiave da considerare quando scegli una facoltà di Giurisprudenza:

Reputazione e Classifica : Verifica la reputazione dell’università e consulta la classifica Censis, che si basa su vari indicatori di qualità, per valutare le prestazioni dell’istituto.

: Verifica la reputazione dell’università e consulta la classifica Censis, che si basa su vari indicatori di qualità, per valutare le prestazioni dell’istituto. Specializzazioni Offerte : Valuta se l’università offre specializzazioni o corsi di Giurisprudenza che corrispondono ai tuoi interessi e alle tue aspirazioni professionali.

: Valuta se l’università offre specializzazioni o corsi di Giurisprudenza che corrispondono ai tuoi interessi e alle tue aspirazioni professionali. Strutture e Risorse : Assicurati che l’università metta a disposizione strutture moderne e risorse aggiornate per la ricerca e lo studio.

: Assicurati che l’università metta a disposizione strutture moderne e risorse aggiornate per la ricerca e lo studio. Localizzazione: Considera se preferisci studiare in una città o in una località più tranquilla.

Il Censis è un’organizzazione autorevole che pubblica annualmente una classifica delle università italiane, inclusi i corsi di Giurisprudenza. Di seguito, esamineremo le migliori università di Giurisprudenza in Italia, distinguendo tra università statali e private, basandoci sui dati più recenti disponibili.

Università di Giurisprudenza in Italia: Migliori Università Statali

Nella classifica Censis 2023/2024 delle migliori università statali per Giurisprudenza in Italia, l’Università degli Studi di Bologna si posiziona al primo posto con un punteggio perfetto di 100 punti. Al secondo posto, c’è l’Università di Trento con 98 punti, seguita dall’Università di Modena e Reggio Emilia con 97 punti.

La quarta posizione è occupata dall’Università degli Studi dell’Insubria con 96,5 punti, seguita dall’Università di Milano Bicocca con 94 punti. La classifica prosegue con l’Università degli Studi di Genova e l’Università del Piemonte Orientale, entrambe con 93 punti. All’ottavo posto, troviamo l’Università di Trieste e l’Università degli Studi di Pavia, entrambe con 88,5 punti. La decima posizione è condivisa dall’Università degli Studi di Foggia, anch’essa con 88,5 punti.

Università di Giurisprudenza in Italia: Migliori Università Private

Nella classifica Censis 2023/2024 delle migliori università private per Giurisprudenza, l’Università Commerciale Luigi Bocconi si posiziona al primo posto con un punteggio eccellente di 109,5 punti, vicino al punteggio massimo di 110. Al secondo posto, c’è la LUISS Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali con 108 punti, un altro punteggio eccezionale. Al terzo e quarto posto, ci sono rispettivamente l’Università Europea di Roma e l’Università LUMSA di Roma, entrambe con 95,5 punti.

Al quinto posto, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università di Napoli “Benincasa” entrambe con 85 punti. La classifica prosegue con la LUM Jean Monnet e la Link Campus University di Roma, entrambe con 74,5 punti. L’Università di Enna “Kore” chiude la classifica con 73,5 punti. Questi punteggi sono basati su una varietà di fattori, tra cui la progressione di carriera degli studenti, i rapporti internazionali e altri indicatori di qualità accademica.

In definitiva, scegliere la migliore università di Giurisprudenza in Italia è una decisione importante che influenzerà la tua formazione e il tuo futuro professionale. Oltre a consultare la classifica Censis, assicurati di considerare anche i tuoi interessi personali e le tue aspirazioni di carriera. La Giurisprudenza è una disciplina stimolante e ricca di opportunità, e la scelta della giusta università può fare la differenza nella tua carriera futura.

