Migliori Università di Scienze Politiche in Italia: la classifica Censis

Se stai cercando le migliori università in Italia per studiare Scienze Politiche, sei nel posto giusto. In questa guida, esploreremo le principali università italiane che offrono corsi in Scienze Politiche, basandoci sulla classifica Censis per il 2023/2024. Scopriremo quali università si distinguono per la qualità dei loro programmi e come orientarsi nella scelta della facoltà giusta per te.

In questa guida:

Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un’organizzazione che valuta e classifica le università italiane in base a vari parametri. Nel settore “Politico-sociale e comunicazione”, che include Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, le università vengono valutate per la qualità dell’insegnamento, la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali. La classifica Censis è uno strumento utile per gli studenti che desiderano intraprendere studi in Scienze Politiche.

Università di Scienze politiche in Italia: migliori università triennali private

Cominciamo con le università private che offrono corsi triennali in Scienze Politiche, la “Bocconi” di Milano si posiziona al primo posto con un ottimo punteggio di 109,5 punti vicino al massimo di 110. È seguita dalla “LUISS” di Roma al secondo posto con 105,5 punti, e dall’Università di Bolzano al terzo con 101,5.

Altri atenei di rilievo includono Milano Cattolica (92,5), la “LUMSA” di Roma (89), e l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa con 88,5 punti. Chiudono questa prestigiosa classifica la IULM con 88 punti, l’Università di Roma Link Campus con 81.5, l’Università della Valle d’Aosta con 80.5, ed Enna Kore con 77.5 punti.

Università di Scienze politiche in Italia: migliori università triennali statali

Passando alle università statali che offrono corsi triennali in Scienze Politiche. Secondo la classifica Censis 2023/2024, l’Università di Bologna si posiziona al primo posto con un punteggio di 107,5 punti. Questo la rende la migliore università in Italia per studiare Scienze Politiche. Segue a stretto giro l’Università di Trento con 106,5 punti, confermando la sua eccellenza nell’ambito delle Scienze Politiche.

La top 10 include anche l’Università di Trieste (106), l’Università di Roma “Tor Vergata” (102), l’Università di Perugia (97,5), l’Università di Padova (97), l’Università di Milano (96,5), l’Università di Pavia (96), l’Università di Parma (95)e l’Università di Genova (94,5).

Università di Scienze politiche in Italia: migliori magistrali università private

Per quanto riguarda le università private che offrono lauree magistrali in Scienze Politiche, l’Università di Milano Bocconi si conferma al primo posto con un punteggio di 105 punti. È seguita nuovamente dalla LUISS di Roma al secondo posto con 98,5 punti, e dalla LUMSA di Roma con 89,5.

Altre università private di rilievo in questo settore includono Milano IULM (83 punti), Roma Unint (82,5 punti), Milano Cattolica (80), Roma Link Campus (79), Napoli Suor Orsola Benincasa (77) e Bolzano (74,5).

Per quanto riguarda la progressione di carriera, la Bocconi si distingue come la migliore tra le università private, seguita dall’Università di Roma Unint e dalla IULM. Per i rapporti internazionali, ancora la Bocconi si posiziona al primo posto, seguita da Roma LUISS e LUMSA.

Università di Scienze politiche in Italia: migliori magistrali università statali

Concludiamo con i corsi di laurea magistrale in Scienze Politiche presso le università statali, L’Università di Bologna si posiziona sempre al primo posto con un punteggio di 102 punti, condividendo il primo posto con l’Università di Pavia. Al terzo posto troviamo l’Università di Padova con 100,5 punti, seguita dall’Università di Venezia Cà Foscari con 97 punti, Macerata (96), Trento (94), Palermo (92), Campania Vanvitelli (90,5) e Genova (89,5).

Nelle classifiche parziali, Bologna e Campania Vanvitelli si distinguono per la progressione di carriera degli studenti, mentre per i rapporti internazionali, l’Università di Trento si posiziona al primo posto con Venezia Ca’ Foscari al secondo.

In conclusione, speriamo con questa guida di averti fornito una panoramica completa delle migliori università in Italia per lo studio delle Scienze Politiche, sia a livello triennale che magistrale, sia per le università statali che private. Scegli l’università che meglio si adatta ai tuoi interessi e obiettivi, e preparati a intraprendere un percorso di studio eccellente in questo campo affascinante e rilevante.

Bonus: