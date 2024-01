Migliori Università Ingegneria in Italia: la classifica Censis

Se stai considerando di intraprendere una carriera nell’ingegneria, la scelta dell’università giusta è fondamentale per il tuo successo accademico e professionale. In questa guida, esamineremo la classifica Censis delle migliori università di ingegneria in Italia per il 2023/2024. Sarai in grado di scoprire quali istituti offrono le migliori opportunità per la laurea triennale e magistrale in ingegneria e come orientarti nella tua scelta.

In questa guida:

Migliori Facoltà di Ingegneria: Come Orientarsi

La scelta dell’università è una decisione cruciale nella vita di ogni studente. Per facilitare questa decisione, ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Obiettivi di Carriera : Prima di tutto, devi definire chiaramente i tuoi obiettivi di carriera nell’ambito dell’ingegneria. Questo influenzerà la tua scelta tra i diversi rami dell’ingegneria, come meccanica, elettrica, civile, informatica, e altri.

: Prima di tutto, devi definire chiaramente i tuoi obiettivi di carriera nell’ambito dell’ingegneria. Questo influenzerà la tua scelta tra i diversi rami dell’ingegneria, come meccanica, elettrica, civile, informatica, e altri. Preferenze Personali : Considera se preferisci studiare in una grande città o in un ambiente più tranquillo. Valuta anche quale tipo di ambiente accademico si adatta meglio al tuo stile di apprendimento.

: Considera se preferisci studiare in una grande città o in un ambiente più tranquillo. Valuta anche quale tipo di ambiente accademico si adatta meglio al tuo stile di apprendimento. Esigenze Finanziarie : Valuta il costo dell’istruzione e cerca borse di studio o finanziamenti disponibili presso ciascuna università.

: Valuta il costo dell’istruzione e cerca borse di studio o finanziamenti disponibili presso ciascuna università. Reputazione e Classifica: La classifica Censis è un buon punto di partenza per valutare la reputazione delle università, ma non dovrebbe essere l’unico criterio. Cerca ulteriori informazioni sulle facoltà di ingegneria di ciascuna università per capire quale potrebbe essere la migliore per te.

Il Censis è un’organizzazione autorevole che pubblica una classifica annuale delle università italiane. Questa classifica tiene conto di numerosi indicatori, tra cui la qualità dell’insegnamento, la ricerca, l’organizzazione e l’efficienza amministrativa. Di seguito, troverai una panoramica delle migliori università di ingegneria in Italia, suddivise per categorie per facilitare la tua scelta.

Università di Ingegneria in Italia: Migliori Triennali Università Statali

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Nella classifica Censis 2023/2024 delle migliori università statali per la laurea triennale in ingegneria in Italia, il Politecnico di Torino si posiziona al primo posto con un punteggio di 101,5 punti. Subito dietro di esso, ci sono l’Università delle Marche e il Politecnico di Milano, entrambi con un punteggio di 100 punti.

Al quarto posto, l’Università di Bologna con 98,5 punti, seguita dall’Università di Parma con 96 punti. La classifica continua con l’Università di Modena e Reggio Emilia (94,5 punti), l’Università di Trento (94,5 punti), l’Università di Bergamo (94 punti), l’Università di Sassari (93 punti), l’Università di Palermo (92 punti), l’Università di Perugia (92 punti), l’Università di Trieste (92 punti), l’Università di Cagliari (91,5 punti), l’Università di Foggia (91,5 punti), il Politecnico di Bari (90,5 punti), l’Università di Brescia (90 punti), e l’Università di Genova (90 punti). Queste università statali offrono una vasta gamma di programmi di ingegneria e opportunità di ricerca per gli studenti.

Università di Ingegneria in Italia: Migliori Triennali Università Private

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Nella classifica Censis 2023/2024 per la laurea triennale in ingegneria, la LIUC Cattaneo di Castellanza (Varese) si piazza al primo posto con un punteggio perfetto di 110 punti, con una valutazione anche per la progressione di carriera e i rapporti internazionali, entrambi pari a 110 punti.

Al secondo posto troviamo l’Università Campus Bio-medico di Roma con 109 punti (progressione di carriera: 110 punti; rapporti internazionali: 108 punti), seguita dall’Ingegneria Bolzano con 91,5 punti (progressione di carriera: 86 punti; rapporti internazionali: 97 punti). L’Enna Kore chiude la classifica con 77 punti (progressione di carriera: 82 punti; rapporti internazionali: 72 punti).

Università di Ingegneria in Italia: Migliori Magistrali Università Statali

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Per coloro che desiderano conseguire una laurea magistrale in ingegneria, le università statali italiane continuano a offrire opportunità eccellenti. Nella classifica Censis 2023/2024, l’Università di Genova si posiziona al primo posto con un punteggio di 104,5 punti, seguita dall’Università di Brescia (101,5 punti) e dall’Università di Trento (101 punti).

Al quarto posto, il Politecnico di Milano con 99,5 punti, seguito dall’Università dell’Aquila con 98,5 punti e dall’Università di Bergamo con 98 punti. La classifica prosegue con l’Università di Palermo (92,5 punti), l’Università di Bologna (90,5 punti), l’Università di Cassino (89,5 punti), e l’Università di Pavia (89,5 punti).

Università di Ingegneria in Italia: Migliori Magistrali Università Private

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Per gli studenti che desiderano conseguire una laurea magistrale in ingegneria presso un’università privata in Italia, alcune istituzioni si distinguono per la loro eccellenza. Nella classifica Censis 2023/2024, la LIUC Cattaneo è di nuovo al primo posto con un punteggio di 98,5 punti. L’Università di Bolzano segue al secondo posto con 91,5 punti, mentre l’Università Campus Bio-medico di Roma si posiziona al terzo posto con 83 punti.

Alternative: Migliori Università Ingegneria in Europa

Se desideri considerare opzioni al di fuori dell’Italia, possiamo fare riferimento alla classifica QS World University Ranking by Subject 2023, secondo cui alcune delle università europee più prestigiose per l’ingegneria includono:

Delft University of Technology in Olanda

in Olanda Istituto Federale Svizzero ETH in Svizzera

in Svizzera University of Cambridge nel Regno Unito

nel Regno Unito Imperial College di Londra nel Regno Unito

nel Regno Unito EPFl – Istituto Federale Svizzero di Losanna in Svizzera

Queste istituzioni offrono una vasta gamma di programmi di ingegneria in lingua inglese e sono rinomate per la loro eccellenza accademica.

In conclusione, la tua scelta dell’università avrà un impatto significativo sulla tua carriera futura. La classifica Censis 2023/2024 fornisce un’ottima panoramica delle migliori università di ingegneria in Italia, ma ricorda che dovresti prendere in considerazione tutti i fattori prima di prendere una decisione finale. Esamina attentamente i programmi offerti, valuta le tue esigenze finanziarie e rifletti sui tuoi obiettivi di carriera. Speriamo che questa guida ti abbia fornito informazioni preziose per orientarti nella scelta dell’università di ingegneria più adatta a te.

Bonus: