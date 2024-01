Migliori Università di Lingue in Italia: la classifica Censis

Selezionare l’università giusta per studiare lingue è una decisione cruciale per il tuo futuro. La classifica Censis 2023/2024 offre un’analisi delle migliori università italiane per i corsi di lingue. In questa guida completa, esploreremo la classifica di università statali e private, e forniremo anche un’alternativa con le migliori università europee e mondiali.

In questa guida:

Migliori facoltà Lingue: come orientarsi

Prima di immergerci nella classifica delle migliori università per Lingue, è importante capire cosa cercare in un programma di studi linguistici. Quando si sceglie un corso di lingua, considera i seguenti aspetti:

Reputazione dell’Università: La storia dell’università e la sua reputazione influenzano la qualità dell’istruzione.

La storia dell’università e la sua reputazione influenzano la qualità dell’istruzione. Punteggio Censis: La classifica Censis tiene in considerazione vari parametri, tra cui la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

La classifica Censis tiene in considerazione vari parametri, tra cui la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali. Specializzazioni: Verifica se l’università offre specializzazioni o percorsi di studio specifici per i tuoi interessi linguistici.

Verifica se l’università offre specializzazioni o percorsi di studio specifici per i tuoi interessi linguistici. Opportunità di studio all’estero: La possibilità di studiare all’estero può arricchire la tua esperienza accademica.

La possibilità di studiare all’estero può arricchire la tua esperienza accademica. Sbocchi professionali: Considera le opportunità di carriera offerte dal programma.

Il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) pubblica ogni anno una classifica delle università italiane basata su vari parametri. Questa classifica copre diverse discipline, tra cui le Lingue. Di seguito, esamineremo le classifiche per università triennali statali, le università triennali private, le università magistrali statali e le università magistrali private.

Università di Lingue in Italia: Migliori Triennali Università Private

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’Università della Valle di Aosta si colloca al primo posto con 99,5 punti, seguita dall’UNINT con 95 punti. La IULM raggiunge il terzo posto con 90 punti, mentre la LUMSA occupa il quarto posto con 87 punti. La Cattolica di Milano si posiziona al quinto posto con 86,5 punti, seguita dalla Suor Orsola Benincasa al sesto posto con 86 punti, e Enna Kore all’ultimo posto di questa speciale classifica con 79 punti.

Università di Lingue in Italia: Migliori Triennali Università Statali

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’Università degli Studi di Trento si posiziona al primo posto con un punteggio di 106,5 punti, seguita dall’Università degli Studi di Bologna con 104,5 punti. Al terzo posto c’è l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con 103 punti. L’Università degli Studi di Trieste si colloca al quarto posto con 101 punti, mentre l’Università degli Studi di Siena occupa il quinto posto con 98 punti. Seguono l’Università degli Studi di Genova al sesto posto con 97 punti, l’Università degli Studi dell’Insubria al settimo posto con 95 punti, e l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari e l’Università degli Studi di Udine all’ottavo posto con 95 punti e 94 punti, rispettivamente. L’Università degli Studi di Verona raggiunge il nono posto con 93,5 punti.

Università di Lingue in Italia: Migliori Magistrali Università Private

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’Università di Bolzano si colloca al primo posto con 89 punti, seguita dall’Università Suor Orsola Benincasa con 87,5 punti. La Cattolica raggiunge il terzo posto con 85 punti, mentre l’UNINT occupa il quarto posto con 83,5 punti. La IULM si posiziona al quinto posto con 80 punti, seguita da Enna KORE al sesto posto con 75 punti, e dall’Università di Aosta all’ultimo posto con 74 punti.

Università di Lingue in Italia: Migliori Magistrali Università Statali

× Ricevi gratuitamente informazioni sull'ateneo dai nostri esperti Area di Interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Digital Marketing Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’Università Ca’Foscari si posiziona al primo posto con un punteggio di 107,5 punti, seguita dall’Università degli Studi di Bologna con 101,5 punti. Al terzo posto c’è l’Università di Sassari con 101 punti, mentre l’Università degli Studi di Udine si colloca al quarto posto con 97 punti, e l’Università degli Studi di Trieste al quinto posto con 96 punti. Le Università di Milano e Padova condividono il sesto posto con 95,5 punti ciascuna, seguite dall’Università Roma Tre al settimo posto con 94,5 punti. Genova e Modena e Reggio Emilia occupano l’ottavo posto con 92,5 punti ciascuna.

Migliori università Lingue in Europa e nel Mondo

Se desideri ampliare la tua ricerca sulle migliori università di lingue straniere al di là dei confini italiani, ti sarà utile consultare la classifica QS World University Ranking by Subject 2023. Concentrandoci sulle lauree in lingue straniere, ecco la classifica finale per il 2023:

University of Cambridge (Regno Unito) – 2° posizione mondiale University of Edinburgh (Regno Unito) – 4° posizione mondiale University of Oxford (Regno Unito) – 5° posizione mondiale Lancaster University (Regno Unito) – 10° posizione mondiale University College London (UCL) (Regno Unito) – 18° posizione mondiale Università di Mosca (Russia) – 23° posizione mondiale University of Amsterdam (Paesi Bassi) – 26° posizione mondiale Lomonosov Moscow State University (Russia) – 29° posizione mondiale Humboldt-Universität zu Berlin (Germania) – 34° posizione mondiale Leiden University (Paesi Bassi) – 36° posizione mondiale

Questa classifica ti offre una panoramica delle università europee più rinomate per le lingue straniere. Tuttavia, se desideri esplorare ulteriormente le migliori università linguistiche a livello mondiale, dai un’occhiata alla classifica mondiale delle facoltà di lingue, sempre secondo il QS World University Ranking by Subject 2023:

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Stati Uniti) University of Cambridge (Regno Unito) University of Massachusetts Amherst (Stati Uniti) University of Edinburgh (Regno Unito) University of Oxford (Regno Unito) Stanford University (Stati Uniti) Harvard University (Stati Uniti) Peking University (Cina) University of California, Berkeley (Stati Uniti) Lancaster University (Regno Unito)

Queste classifiche ti offrono una panoramica completa delle migliori università linguistiche in Europa e nel mondo, aiutandoti a prendere decisioni informate sul tuo percorso accademico.

Bonus: