Se ancora non hai ben chiaro l’argomento che porterai all’esame di terza media, ti aiutiamo noi con i collegamenti tra le materie per la tua tesina. Il tema che ti proponiamo per il tuo percorso è un classico: il Romanticismo, che siamo sicuri tu abbia a fondo studiato durante il tuo percorso scolastico.

Soprattutto è un argomento a tutto tondo, dove si ha la possibilità di spaziare all’infinito; non avrai problemi con il ripasso per gli esami orali e in più, ne siamo certi, riuscirai a fare un’ottima tesina.

ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER LE TESINE SUL ROMANTICISMO

Se ti abbiamo convinto e pensi che il tema del Romanticismo faccia al caso tuo, scegli la tua tesina di terza media tra i percorsi che abbiamo pensato per te. Ovviamente, se hai qualche idee da aggiungere, arricchisci la tesina con altri collegamenti, confrontandoti anche con i tuoi professori.

Sappi che quello che ti stiamo proponendo è un ottimo biglietto di presentazione per gli esami perché è di sicuro un percorso multidisciplinare, perciò se decidi di sviluppare questa tesina, puoi dormire sonni tranquilli!

TESINA TERZA MEDIA ROMANTICISMO:

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

Il primo percorso che ti proponiamo abbraccia molte delle materie che hai studiato; sarà semplice e divertente collegarle insieme:

Storia collegamenti: Illuminismo e Romanticismo: due periodi a confronto

Illuminismo e Romanticismo: due periodi a confronto Scienze collegamenti : i terremoti del ‘700: la natura si ribella

: i terremoti del ‘700: la natura si ribella Italiano collegamenti : il genere letterario della lirica: Leopardi

: il genere letterario della lirica: Leopardi Geografia collegamenti: L’Italia nel Risorgimento: situazione geopolitica

L’Italia nel Risorgimento: situazione geopolitica Arte collegamenti: Friedrich

Friedrich Inglese collegamenti: The romantic age

The romantic age Musica collegamenti: Beethoven

TESINA TERZA MEDIA ROMANTICISMO: L’EUROPA DOPO IL CONGRESSO DI VIENNA

Il secondo percorso si dirama sempre sul materiale che ben conosci e che hai studiato a fondo, vediamo come svilupparlo e come collegare le materie:

Storia collegamenti : il nazionalismo del XIX secolo: il concetto di patria

: il nazionalismo del XIX secolo: il concetto di patria Scienze collegamenti : rivoluzioni industriali: il cambiamento

: rivoluzioni industriali: il cambiamento Italiano collegamenti : Foscolo e Goethe: due rappresentanti illustri del periodo

: Foscolo e Goethe: due rappresentanti illustri del periodo Geografia collegamenti : la Germania e la situazione geopolitica all’epoca

: la Germania e la situazione geopolitica all’epoca Arte collegamenti : Turner

: Turner Inglese collegamenti : Lyrical Ballads: Wordsworth e Colerige

: Lyrical Ballads: Wordsworth e Colerige Musica collegamenti: La lirica italiana: Verdi

TESINA TERZA MEDIA ROMANTICISMO: IL ROMANTICISMO COME FENOMENO STORICO E CULTURALE

Infine, l’ultimo percorso, ricco di spunti che possono essere collegati facilmente tra loro:

Storia collegamenti : il Romanticismo in Italia: il Risorgimento

: il Romanticismo in Italia: il Risorgimento Scienze collegamenti : la natura e l’uomo: natura come “madre dolcissima” e “spietata matrigna”

: la natura e l’uomo: natura come “madre dolcissima” e “spietata matrigna” Italiano collegamenti : il genere storico: Manzoni

: il genere storico: Manzoni Geografia collegamenti : l’Europa all’alba dell’unità

: l’Europa all’alba dell’unità Arte collegamenti : Hayez: il bacio

: Hayez: il bacio Inglese collegamenti : il Concetto di Romantic: genesi di un nuovo mondo

: il Concetto di Romantic: genesi di un nuovo mondo Musica collegamenti: Chopin

