Tesina sull'Amore per la Terza Media: idee e collegamenti

Tesina di Terza Media sull’amore

Cosa c’è di meglio dell’Amore per addolcire l’attesa dell’Esame di Terza Media? Non vi stiamo suggerendo di trovare un fidanzatino o una fidanzatina in fretta e furia, ma ci riferiamo proprio alla tematica dell’Amore analizzata in tutte le sue forme: insomma, parliamo della Tesina di Terza Media, per la quale dovrete scegliere un argomento che vi piace e che vi faccia fare una bellissima figura durante l’orale.

Scegliere l’argomento giusto e trovare i collegamenti in tutte le materie non è un’impresa da poco, ma siamo sicuri che con il nostro aiuto riuscirete a realizzare un lavoro perfetto e originale. E allora (per chi non l’avesse capito!) in questa guida vi daremo tutte le dritte necessarie per realizzare una Tesina sull’Amore per l’Esame di Terza Media, il tutto corredato da un elenco di collegamenti utili.

Tesina sull’amore: introduzione

Per prima cosa, ricordate di fare un bel giro sul Web, in Biblioteca o in qualsiasi posto riuscite ad avere l’ispirazione e informatevi bene sull’argomento. Si tratta di una tematica molto ampia, soprattutto dal punto di vista letterario e artistico, per cui, se volete dare un taglio più originale alla vostra tesina, potete magari analizzare un aspetto specifico dell’amore.

Ad esempio, potete concentrarvi sull’amore giovanile, sulla sofferenza d’amore, sull’amore verso gli animali, sull’amore da cinema e così via. Una volta che avete deciso, cercate tutto il materiale che vi serve, pensate ai collegamenti e reperite foto e immagini. A questo punto potete cominciare!

Tesina sull’amore per la Terza Media: come scriverla

Bene, è arrivato il momento di scrivere! Fate una bella introduzione in cui parlerete dell’argomento in generale e in cui spiegherete brevemente i collegamenti per ogni disciplina. Dedicate un capitolo per ogni materia e ricordate di inserire delle belle immagini, così da rendere il lavoro più interessante dal punto di vista estetico. Infine, ricontrollate bene e fate attenzione agli errori di ortografia!

Tesina sull’amore: i collegamenti

Avete difficoltà a trovare i collegamenti giusti? Siete indecisi? Niente panico, qui sotto vi forniamo un elenco con i collegamenti per tutte le materie:

Collegamenti Italiano: Gabriele D’Annunzio, Il piacere – Manzoni, I Promessi Sposi

Gli Hippie e l’amore libero Collegamenti Arte: Il Bacio di Gustav Klimt

la Traviata di Giuseppe Verdi Collegamenti Tecnologia: L’amore a tempi dei Social Network

la formula dell’amore Collegamenti Scienze : il cuore

gli effetti dell’amore sul nostro corpo Collegamenti Francese: Prévert, L’amore

