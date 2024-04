Lettera in inglese sulle vacanze estive svolta per l'esame di terza media

ESAME INGLESE TERZA MEDIA: LETTERA SULLE VACANZE ESTIVE SVOLTA

Quest’anno affronterai gli Esami di terza media e la prova d’inglese è quella che ti spaventa di più? Noi siamo qui per aiutarti… anche perché giunti a questo punto manca davvero poco! Come ormai saprai, tra le tracce possibili ci sarà sicuramente la scrittura di una lettera a un tuo amico di penna o a un altro soggetto di lingua inglese. La lettera informale è piuttosto semplice da scrivere, se conosci le basi della grammatica inglese, e uno dei temi che potrai dover affrontare è quello delle ultime vacanze trascorse o quelle in programma per l’estate post-esame. Per darti uno spunto su come svolgere questa traccia all’esame di terza media, ecco una lettera informale scritta in inglese da noi della Redazione sulle vacanze estive.

LETTERA SULLE VACANZE ESTIVE SVOLTA: INTESTAZIONE

La prima cosa da fare, prima di passare alla scrittura vera e propria della lettera, è inserire i recapiti del mittente (tu) e del destinatario. Anche se non la invierai mai, devi pensare che sia una vera e propria lettera e quindi non puoi scordarti l’intestazione! Il nome del tuo amico e l’indirizzo in genere sono scelti da te, ma verifica sempre quali sono i comandi della prova. Il tuo nome e indirizzo devono essere inseriti per primi, in alto alla tua destra, mentre il nome e l’indirizzo del destinatario vanno più in basso, alla tua sinistra. Ecco l’esempio della nostra lettera:

Marta Sofi

Via del Corso

00186 Roma

Italy

25th January, 2017

Mary Wilde

Oxford Street

London W1C 2JS

UK

LETTERA SULLE VACANZE ESTIVE SVOLTA: SVOLGIMENTO

Ricorda sempre di iniziare la lettera con la parola “Dear” seguita dal nome del destinatario e da una virgola, e poi vai a capo per scrivere il contenuto della lettera. Ecco la lettera svolta:

Dear Mary,

how are you, my friend? I was very happy to receive your last letter. I appreciate your invitation… London must be beautiful in this period of the year, but I’ve just spent my holidays in Puglia, here in Italy, and so I’ve no more days to spend anywhere. I hope I can visit you for Christmas or New Year’s Eve though. I’m writing to tell you about my holiday, I know you are very curious! I spent an amazing week with my friends Jessica and Pamela. We visited many towns in Salento: Gallipoli, Baia Verde, Otranto, Corigliano d’Otranto, Melpignano and S. Maria di Leuca. The sea is beautiful and there’s so much to do in these places… it’s very easy to have fun! Baia Verde and Gallipoli are famous for disco beach parties, so we went and danced almost every night. During the day we made trips; the most amazing one was in S. Maria di Leuca, where we took part in a boat-tour to visit the caves and we admired the coast from the sea. I sent you a postcard, I suppose you will receive it next week. What about your holidays? Did you have fun?

ESAME INGLESE TERZA MEDIA LETTERA SULLE VACANZE ESTIVE SVOLTA: CONCLUSIONE

A questo punto, devi solo concludere la lettera, invitando il tuo amico a scriverti presto e poi chiudendo con un saluto e la tua firma (solo nome). Ecco come puoi chiudere la lettera scritta da Marta a Mary:

I hope to hear from you soon.

Love,

Marta

ESAME TERZA MEDIA LINGUA STRANIERA: COSA SAPERE

