Tesina Terza Media sul Cioccolato

L’esame di terza media è dietro l’angolo, che stress! Interrogazioni, compiti, ripassi, studio matto e disperato… questo esame è troppo impegnativo. È sempre così quando si vogliono raggiungere buoni risultati. In tutto questo, hai già pensato alla tesina da fare? Ancora sei in alto mare? Prevediamo altro stress all’orizzonte… Sai, noi conosciamo un buon metodo per far passare l’ansia: un po’ di cioccolato, per realizzare la tua perfetta tesina di terza media e combattere lo stress dello studio.

A proposito, ci sta balenando in mente un’idea, vediamo se ti interessa: che ne dici di fare un percorso multidisciplinare proprio sul cioccolato per addolcire i tuoi professori? Se l’idea ti piace e sei un golosone, allora sei nel posto giusto: oggi ti proponiamo tutti gli spunti utili per trovare i collegamenti tra le materie…oggi è proprio il tuo giorno fortunato!

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SUL CIOCCOLATO: COLLEGAMENTI

Iniziamo. Cosa ti serve per cominciare? Prendi carta e penna per annotare i nostri consigli e creare una mappa con i collegamenti da fare e poi un tocchetto di cioccolato, ci aiuterà a procedere meglio e con gusto!

Prima di iniziare ti diamo qualche consiglio: per fare una tesina fatta bene è importante procedere con ordine, documentarsi e approfondire i vari argomenti da inserire. Una volta fatto questo, filerà tutto liscio come l’olio. Se hai qualche idea, oltre ai nostri spunti, inseriscila per arricchire la tua tesina. Bene, partiamo, ecco i nostri suggerimenti sui collegamenti per la tesina sul cioccolato.

Collegamenti Italiano: “Il Mattino” di Giuseppe Parini: il giovin signore deve scegliere fra caffè o cioccolata; oppure Alessandro Manzoni, che fa servire della cioccolata alla Monaca di Monza nel decimo capitolo de I Promessi sposi.

“Il Mattino” di Giuseppe Parini: il giovin signore deve scegliere fra caffè o cioccolata; oppure Alessandro Manzoni, che fa servire della cioccolata alla Monaca di Monza nel decimo capitolo de I Promessi sposi. Collegamenti Storia : la storia del cioccolato: il cibo degli dei

: la storia del cioccolato: il cibo degli dei Collegamenti Geografia: le terre del cacao: Africa, Brasile, Messico…oppure i luoghi legati al cioccolato: Svizzera (più alto consumo di cioccolato), Belgio (praline), Sicilia (cioccolato di Modica), Piemonte (Prochet e Caffarel).

le terre del cacao: Africa, Brasile, Messico…oppure i luoghi legati al cioccolato: Svizzera (più alto consumo di cioccolato), Belgio (praline), Sicilia (cioccolato di Modica), Piemonte (Prochet e Caffarel). Collegamenti Musica: le canzoni sul cioccolato (qui ti puoi sbizzarrire in base ai tuoi gusti)

le canzoni sul cioccolato (qui ti puoi sbizzarrire in base ai tuoi gusti) Collegamenti Arte: “La cioccolata del mattino” di Pietro Longhi; “Macinatrice di cioccolato” di Marcel Duchamp; “La ragazza del cioccolato” di Liotard Etienne.

“La cioccolata del mattino” di Pietro Longhi; “Macinatrice di cioccolato” di Marcel Duchamp; “La ragazza del cioccolato” di Liotard Etienne. Collegamenti Inglese: Il libro “Chocolat” di Joanne Harris.

Il libro “Chocolat” di Joanne Harris. Collegamenti Francese: Il romanzo “Cioccolata Calda” di Rachid O.

Il romanzo “Cioccolata Calda” di Rachid O. Collegamenti Spagnolo: Il colonialismo spagnolo: collegabile coi Maya, i primi a coltivare la pianta del cacao e gli Aztechi, che lo hanno fatto per secondi

Il colonialismo spagnolo: collegabile coi Maya, i primi a coltivare la pianta del cacao e gli Aztechi, che lo hanno fatto per secondi Collegamenti Scienze: le allergie alimentari

le allergie alimentari Collegamenti Educazione Fisica: Apparato cardiocircolatorio (il cioccolato fondente fa bene al cuore)

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

