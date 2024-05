TESINA TERZA MEDIA SULLA DANZA: 3 PERCORSI

All’esame terza media manca ancora un po’, ma occorre in ogni caso portarsi avanti con il lavoro: tra lo studio e l’allenamento per le prove scritte non bisogna poi dimenticare di pensare alla tesina, il percorso che presenterete agli insegnanti il giorno dell”esame orale.

Non avete ancora cominciato e volete qualche spunto? Siete appassionati di danza e volete portare la vostra passione tra i banchi di scuola? Non vi rimane che fidarvi di noi e prendere spunto! In questo articolo vi daremo 3 percorsi da seguire per fare una tesina sulla danza: scegliete quello che vi piace di più!

TESINA ESAME TERZA MEDIA: LA DANZA

Partiamo da un percorso generale sulla danza: potrete spaziare tra diverse materie e analizzare la danza da diversi punti di vista. Ecco le materie e i collegamenti:

Storia: la danza nel Novecento

la danza nel Novecento Geografia: gli Stati Uniti

gli Stati Uniti Italiano: La danzatrice stanca di Montale

La danzatrice stanca di Montale Musica : Tchaikosky

: Tchaikosky Cittadinanza: il Liceo Coreutico

il Liceo Coreutico Inglese: Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate

Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate Arte: Degas

Degas Educazione Fisica: breve storia della danza

breve storia della danza Scienze: energia meccanica

TESINA TERZA MEDIA: PERCORSO SULLO SCHIACCIANOCI DI TCHAIKOSKY

Se invece amate una determinata opera o balletto potete incentrare la vostra tesina su questo. Per esempio, un balletto famoso e che piace è sicuramente Lo schiaccianoci di Tchaikosky. Vediamo quali collegamenti si possono fare:

Musica: Tchaikosky, Lo schiaccianoci

Tchaikosky, Lo schiaccianoci Italiano : E. T. A. Hoffmann, Lo schiaccianoci e il re dei topi

: E. T. A. Hoffmann, Lo schiaccianoci e il re dei topi Geografia : la Germania

: la Germania Francese : Alexandre Dumas

: Alexandre Dumas Storia: storia del balletto

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA DANZA: LA DANZA SPORTIVA

Volete invece incentrarvi su una tipologia di danza? Prendiamo per esempio la danza sportiva. Ecco i collegamenti:

Educazione fisica: la danza sportiva

la danza sportiva Storia: nascita della danza sportiva

nascita della danza sportiva Geografia : le isole caraibiche

: le isole caraibiche Italiano : La danzatrice stanca di Montale

: La danzatrice stanca di Montale Arte: Degas

