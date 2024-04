COMPRENSIONE DEL TESTO INGLESE TERZA MEDIA: DOMANDE E RISPOSTE

L’esame di terza media è sempre più vicino e ormai manca davvero pochissimo tempo. È arrivato anche il momento di farsi un’idea delle tracce su cui sei più bravo: alla prova d’inglese, ad esempio, puoi scegliere tra la lettera e la comprensione del testo. Se sei più orientato verso la seconda ipotesi, ma hai ancora dei dubbi su come si affronta questa tipologia di prova e su qual è il modo di rispondere alle domande che si riferiscono al testo, sei nel posto giusto: in quest’articolo troverai tutte le informazioni utili sul tipo di domande che sono parte della comprensione del testo in inglese, e consigli su come rispondere correttamente.

ESAME TERZA MEDIA, COMPRENSIONE DEL TESTO IN INGLESE: LE DOMANDE

La traccia di comprensione del testo in inglese di Terza Media è composta da un brano da leggere e da alcune domande che si riferiscono al testo e a cui dovrai rispondere.

Che tipo di domande ti potranno essere poste? In astratto è difficile dirlo, ma possiamo darti comunque alcune indicazioni.

La maggior parte delle domande si riferirà direttamente al testo, ossia troverai nel brano la corretta risposta. I quesiti possono chiederti di:

Individuare cause o motivi di una certa azione/avvenimento: in questo caso le domande inizieranno con “Why?” (Perché?)

di una certa azione/avvenimento: in questo caso le domande inizieranno con (Perché?) Individuare il protagonista del brano o chi compie un determinato atto , è il soggetto/oggetto di una frase: le domande inizieranno con “Who?” (Chi?)

, è il soggetto/oggetto di una frase: le domande inizieranno con (Chi?) Individuare cosa succede in un determinato passaggio del testo: le domande inizieranno con “What?” (cosa? In alcuni casi traducibile anche con ‘Quali’)

in un determinato passaggio del testo: le domande inizieranno con (cosa? In alcuni casi traducibile anche con ‘Quali’) Descrivere un passaggio o qualcuno/qualcosa: le domande inizieranno con “How?” (Come?)

un passaggio o qualcuno/qualcosa: le domande inizieranno con (Come?) Indicare quantità, età, frequenza, distanza o altri dati : le domande inizieranno con un composto di “How”, come “ How many, How much, How old o How often?”

: le domande inizieranno con un composto di “How”, come “ Indicare un luogo : le domande inizieranno con “Where?”

: le domande inizieranno con Indicare data, periodo di tempo: le domande inizieranno con “When?” o “How often?” ( frequenza) o “How long?” (da quanto tempo).

le domande inizieranno con frequenza) o (da quanto tempo). Esprimere consenso o dissenso rispetto alla domanda: in questo caso le domande inizieranno con l’ausiliare + soggetto + verbo…

Tuttavia, alcune domande potranno anche chiederti un parere personale o di esprimere una tua esperienza in merito all’argomento trattato, oppure dovrai dedurre la risposta dal testo anche se non scritta direttamente nel brano.

ESAME TERZA MEDIA, COMPRENSIONE DEL TESTO IN INGLESE: LE RISPOSTE

Cerchi consigli per rispondere alle domande della comprensione del testo di inglese? Ecco alcuni consigli per fare un’ottima prova e superare brillantemente lo scritto d’inglese:

Leggi inizialmente attentamente il brano , più di una volta, per capire di cosa si parla.

, più di una volta, per capire di cosa si parla. Leggi attentamente le domande: le risposte sono contenute nel testo, ma considera che c’è sempre almeno una domanda personale, quindi sii sicuro di avere capito il brano.

le risposte sono contenute nel testo, ma considera che c’è sempre almeno una domanda personale, quindi sii sicuro di avere capito il brano. Fai attenzione alla W- word con cui inizia la domanda per capire cosa ti sta chiedendo il quesito.

con cui inizia la domanda per capire cosa ti sta chiedendo il quesito. Ricorda che la struttura della domanda è sempre la stessa: ausiliare + soggetto + verbo. Per rispondere alle domande correttamente, individua sempre il soggetto e il verbo (es. se è attivo o passivo) e cerca di rintracciare la risposta nel testo.

Per rispondere alle domande correttamente, individua sempre il (es. se è attivo o passivo) e cerca di rintracciare la risposta nel testo. Prima di rispondere, fai sempre attenzione all’ ausiliare della domanda per capire il tempo e la persona da usare nella risposta. Per quanto riguarda le short answer, l’ausiliare è lo stesso che dovrai usare nella risposta (es. Where did he go? He went to school – did è passato quindi anche nella risposta dovrò utilizzare il verbo al passato – o Is she Italian? Yes, she is).

della domanda per capire il da usare nella risposta. Per quanto riguarda le short answer, l’ausiliare è lo stesso che dovrai usare nella risposta (es. Where did he go? He went to school – did è passato quindi anche nella risposta dovrò utilizzare il verbo al passato – o Is she Italian? Yes, she is). Nelle risposte, se riesci, prova a non ripetere esattamente le stesse parole contenute nel testo (quando è possibile).

esattamente le stesse parole contenute nel testo (quando è possibile). Usa frasi semplici e chiare, utilizzando strutture grammaticali che sai padroneggiare con sicurezza.

utilizzando strutture grammaticali che sai padroneggiare con sicurezza. Utilizza il vocabolario se hai dubbi sui termini da usare e/o sul loro significato, come si scrivono le parole o per controllare se un verbo è regolare o irregolare.

