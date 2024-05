TESINA TERZA MEDIA SULLA MUSICA: ARGOMENTI E COLLEGAMENTI

L’Esame di Terza Media ci sta per raggiungere e il pensiero principale va alla Tesina, che dovrà essere pronta, possibilmente, prima del mese di giugno. Non hai idee e stai cercando una tesina di terza media adatta alle tue esigenze? Non hai in mente l’argomento e non sai come trovare i collegamenti giusti? La scelta della tematica principale e delle materie è soggettiva, ma noi ti proponiamo una tesina sulla musica da cui puoi prendere spunto.

Di seguito troverai una serie di suggerimenti su alcuni possibili collegamenti da inserire, ma tieni presente che potrai aggiungere ciò che ti interessa e ti piace. La musica poi è un tema che si presta molto, è interessante, originale e allo stesso tempo ti farà fare colpo sui tuoi professori.

Non ti sembra una buona idea? Se ti abbiamo convinto con la nostra proposta, non ti resta che continuare a leggere per scoprire e individuare i collegamenti da inserire nella tua tesina di terza media.

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA MUSICA: COLLEGAMENTI

Partiamo allora: prendi carta e penna e inizia ad appuntare le materie e i collegamenti che abbiamo pensato, e che ti proponiamo, per impostare e realizzare una tesina fatta bene. Prima però, vogliamo darti un consiglio. Scegliere una tesina sulla musica presuppone che tu sia un appassionato, che ascolti molte canzoni o che magari hai appena iniziato a suonare uno strumento e che quindi sei in grado di metterci del tuo.

Sai, scegliere l’argomento e trovare i collegamenti adatti è importantissimo, ma lo è altrettanto inserire esperienze personali, i tuoi gusti musicali, le tue inclinazioni. Quindi valorizza la tua tesina con ciò che più ti piace e vedrai che sarà bellissima! Bene, procediamo: non ci rimane che darti qualche piccolo suggerimento sui collegamenti per la tesina sulla musica.

Collegamenti Italiano : Il Risorgimento e Giuseppe Verdi

: Il Risorgimento e Giuseppe Verdi Collegamenti Storia: Il ventennio Fascista: la musica, gli stornelli e gli inni ufficiali usati come propaganda di regime.

Il ventennio Fascista: la musica, gli stornelli e gli inni ufficiali usati come propaganda di regime. Collegamenti Geografia: La musica rap: origine e diffusione: dall’America nel mondo!

La musica rap: origine e diffusione: dall’America nel mondo! Collegamenti Musica: il Jazz: dall’America all’Italia. Le esperienze dei festival

il Jazz: dall’America all’Italia. Le esperienze dei festival Collegamenti Inglese: i musical di Brodway: quando la musica diventa teatro

i musical di Brodway: quando la musica diventa teatro Collegamenti Francese: Notre Dame de Paris tra letteratura e teatro

Notre Dame de Paris tra letteratura e teatro Collegamenti Scienze : rapporti matematici e le note; oppure il suono e le onde sonore

: rapporti matematici e le note; oppure il suono e le onde sonore Collegamenti Tecnologia: i mass media e la musica: i portali gratuiti per ascoltarla

i mass media e la musica: i portali gratuiti per ascoltarla Collegamenti Educazione Civica : i diritti nel capo musicale: la Siae e il diritto d’autore

: i diritti nel capo musicale: la Siae e il diritto d’autore Collegamenti Educazione Fisica: la corsa e la musica: binomio perfetto!

