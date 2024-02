IED annuncia campeggio urbano che ospiterà gratis gli studenti durante la Design Week

Campeggio urbano ospiterà gratis studenti durante il Salone del Mobile

L’Istituto Europeo di Design ha annunciato che, in occasione della Design Week, in programma dal 15 al 21 aprile prossimi, allestirà “The Glitch Camp“, un campeggio all’interno della città, in particolare dentro il Centro Sportivo “Enrico Cappelli Savorelli” per accogliere gli studenti e le studentesse che saranno a Milano per il Salone del Mobile. Lo scopo del campeggio è quello di rendere più “democratico” l’accesso alle risorse dell’evento, ovvero il patrimonio creativo e relazionale che da sempre caratterizzano la settimana dedicata al design, per tutti coloro che vogliano parteciparvi. Indipendentemente da quale paese provengano. E ciò sarà possibile anche grazie alla collaborazione tra IED e Comune di Milano e Milanosport S.p.A.

The Glitch Camp

Il nome dato al campeggio non è casuale. Se “camp” sta, come è facile dedurre, per campeggio, “glitch” è l’errore dal quale può scaturire inaspettatamente un vantaggio. E si configura, quindi, come un’opportunità che viene fuori proprio dalle difficoltà legate all’accoglienza di un numero così importante di presenze nel capoluogo lombardo. Il campeggio sarà il luogo non solo presso il quale i giovani potranno soggiornare gratuitamente durante la loro permanenza in città, ma dove potranno anche socializzare e fare networking, se lo vorranno.

Chiarisce meglio il presupposto che sta alla base di The Glitch Camp Emanuele Soldini, Chief Operating Officer del Gruppo IED. Che ha dichiarato:

“Quest’anno IED coglie una grande occasione, spostando il focus della sua partecipazione alla Milano Design Week dal ‘mettere in mostra’ al facilitare: IED appartiene a una Fondazione e abbiamo il dovere di dare un contributo concreto perché gli studenti e le studentesse di tutto il mondo possano avere un accesso facilitato alle grandi occasioni offerte dalla nostra città con il Salone del Mobile”.

Difatti, il camp si pone come strumento per rendere molto più semplice per gli studenti la partecipazione alla più importante fiera (nonché punto d’incontro), a livello mondiale, per gli operatori del settore casa-arredamento.

Salone del Mobile, opportunità unica per la crescita personale e professionale

Anche Martina Riva, assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha commentato positivamente l’installazione del campeggio. La Design week è “un’opportunità unica per la crescita personale e professionale che tutti i ragazzi che studiano e sognano di lavorare nel mondo del design”. Sarebbe un peccato che non possano parteciparvi per difficoltà legate all’insufficienza delle strutture ricettive o per questioni economiche. Si meritano di prendere parte a quello che è “il luogo imperdibile del dialogo e dello scambio di esperienze tra i professionisti della creatività”. Soddisfatta ed orgogliosa di poter accogliere un così grande numero di studenti in città si è detta, invece, Rosanna Volpe, Presidente del Consiglio di amministrazione di Milanosport S.p.A.

Come prenotare

Bene, ma come si potrà prenotare il proprio posto all’interno del The Glitch Camp? Lo IED predisporrà una apposita piattaforma facilmente raggiungibile dal sito ufficiale dell’Istituto Europeo di Design, che sarà attiva a partire dal mese di marzo. Qui si potrà inviare la propria richiesta per il pernottamento nel campeggio fino ad un massimo di due notti. Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento dei posti. Considerato come, durante l’ultimo Salone del mobile – quello del 2023 – 307.418 siano state le presenze (un +15% rispetto al 2022) bisognerà affrettarsi. Il Camp sarà destinato a studenti e studentesse fra i 18 e i 30 anni e potrà ospitare gratuitamente fino a 100 giovani a notte.

Leggi anche: